L’écrivain du NYT Nikole Hannah-Jones décline l’offre de l’UNC après une bataille pour la titularisation, créera un centre de journalisme à Howard

La journaliste Nikole Hannah-Jones a déclaré mardi qu’elle avait refusé une offre de titularisation de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill et qu’elle rejoindrait la faculté de l’Université Howard, une institution historiquement noire, après des semaines de controverse.

Hannah-Jones, qui a remporté un prix Pulitzer 2020 pour son commentaire dans « The 1619 Project » du New York Times, a fait cette annonce lors d’une interview sur « CBS This Morning » avec l’animatrice Gayle King.

« Je n’enseignerai pas à la faculté de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. C’est une décision très difficile, pas une décision que je voulais prendre », a déclaré Hannah-Jones.

Hannah-Jones sera membre titulaire de la faculté de la Cathy Hughes School of Communications en tant que titulaire de la chaire Knight en race et journalisme. Elle fondera également un nouveau centre pour le journalisme et la démocratie, selon un communiqué de Howard.

L’annonce intervient moins d’une semaine après que le conseil d’administration de l’UNC a voté 9 contre 4 pour offrir à Hannah-Jones le poste de Knight Chair in Race and Investigative Journalism à la Hussman School of Journalism de l’université.

L’UNC a annoncé en avril qu’Hannah-Jones rejoindrait l’université, où elle a obtenu sa maîtrise en 2003. À l’époque, Hannah-Jones a déclaré que le déménagement était « un moment complet pour moi alors que je retourne à l’endroit qui a lancé mon carrière pour aider à lancer la carrière d’autres journalistes en herbe. »

Cependant, le mois suivant, le conseil d’administration de l’UNC a déclaré que la demande de titularisation d’Hannah-Jones avait été suspendue, citant son expérience académique limitée.

Richard Stevens, le président du conseil d’administration, a déclaré à l’Associated Press à l’époque qu’il n’était « pas inhabituel pour un membre du conseil (…) d’avoir des questions pour des éclaircissements sur les antécédents, en particulier les candidats qui ne viennent pas d’un formation traditionnelle de type universitaire. »

La décision du conseil a déclenché une tempête de feu, les critiques affirmant que l’école cédait à la pression conservatrice. Le projet 1619 a fait l’objet de critiques à droite sur la façon dont il dépeint l’influence de l’esclavage sur l’histoire américaine.

Hannah-Jones a suggéré à King que la race pouvait avoir joué un rôle dans son refus de titularisation.

« C’est un poste qui, depuis les années 1980, est venu avec la titularisation », a déclaré Hannah-Jones. « Tous les autres présidents avant moi, qui étaient également blancs, ont reçu ce poste avec titularisation. »

Susan King, la doyenne de l’école de journalisme de l’UNC, a déclaré dans un communiqué qu’elle était « déçue » qu’Hannah-Jones ne rejoigne pas l’université, mais a reconnu que cela avait été « six longs mois pour elle et pour nos étudiants de l’UNC ».

« Nous ne lui souhaitons qu’un succès profond et l’espoir que l’UNC puisse apprendre de ce drame de longue date sur la façon dont nous devons changer en tant que communauté d’universitaires afin de grandir en tant que campus qui vit selon ses valeurs déclarées d’être un lieu diversifié et accueillant pour tous », a-t-elle déclaré.

Hannah-Jones a déclaré que la lutte pour la titularisation l’avait aigrie au travail à l’UNC, ce qui l’avait autrefois enthousiasmée. Le fait que l’université ait finalement voté pour lui donner son mandat n’était pas suffisant, a-t-elle déclaré.

« Se voir refuser, et que ce vote n’ait lieu qu’au dernier jour possible au dernier moment possible, après la menace d’une action en justice, après des semaines de protestation, après que cela soit devenu un scandale national – ce n’est tout simplement plus quelque chose que je veux. , » elle a dit.

Dans une longue déclaration publiée par les avocats d’Hannah-Jones, elle a déclaré que « l’université a, à contrecœur, fait le minimum absolu ».

Dans cette déclaration, Hannah-Jones a appelé l’école à prendre un certain nombre de mesures, notamment en s’excusant auprès des étudiants qui ont protesté pour qu’elle obtienne la permanence, en publiant plus d’informations sur les raisons pour lesquelles elle s’est vu refuser la permanence et en modifiant le rôle du conseil d’administration. dans la gouvernance de la faculté.

Hannah-Jones prendra ses fonctions cet été, selon Howard. L’université a déclaré qu’elle fonderait le Centre pour le journalisme et la démocratie. Le centre, a-t-il déclaré, « se concentrera sur la formation et le soutien aux journalistes en herbe pour qu’ils acquièrent les compétences d’enquête et l’expertise historique et analytique nécessaires pour couvrir la crise à laquelle notre démocratie est confrontée ».

« Dans la tradition de la presse noire, le Centre pour le journalisme et la démocratie contribuera à produire des journalistes capables de couvrir avec précision et urgence les défis de notre démocratie avec une clarté, un scepticisme, une rigueur et une dextérité historique qui font trop souvent défaut au journalisme d’aujourd’hui, » Hannah-Jones a déclaré dans un communiqué fourni par Howard.

Howard a également annoncé mardi que l’écrivain Ta-Nehisi Coates, un penseur noir influent qui a attiré l’attention pour la promotion des réparations pour les descendants d’esclaves, rejoindrait sa faculté.

Wayne AI Frederick, président de Howard, a déclaré mardi dans un communiqué annonçant le nouveau rôle d’Hannah-Jones, qu’à « une période si critique pour les relations raciales dans notre pays, il est vital que nous comprenions le rôle du journalisme dans la conduite de notre conversation nationale et progrès social. »

« Non seulement nos salles de rédaction doivent refléter les communautés dans lesquelles elles font des reportages, mais nous devons également insuffler à la profession des talents diversifiés », a déclaré Frederick.

« C’est un plaisir d’accueillir à Howard deux des journalistes les plus respectés et les plus influents d’aujourd’hui », a déclaré Frederick.

Hannah-Jones a déclaré dans le communiqué publié mardi que rejoindre la faculté de Howard « réalise un rêve que je porte depuis longtemps ».

« L’un de mes rares regrets est de ne pas avoir fréquenté Howard en tant qu’étudiant de premier cycle », a déclaré Hannah-Jones.

Trois fondations et un donateur anonyme ont contribué près de 20 millions de dollars pour soutenir la position d’Hannah-Jones et le nouveau centre pour le journalisme et la démocratie, a déclaré Howard. Ces fondations sont la Fondation Knight, la Fondation John D. et Catherine T. MacArthur et la Fondation Ford.

L’annonce de mardi intervient quelques jours après que Phylicia Rashad de l’Université Howard, doyenne du collège des arts de l’école, s’est excusée pour un commentaire qu’elle a fait sur Twitter après la sortie de prison de Bill Cosby après l’annulation de sa condamnation pour crime sexuel. Rashad a partagé la vedette avec le comédien en disgrâce dans « The Cosby Show » et a célébré sa libération. Howard a critiqué le tweet, affirmant qu’il « manquait de sensibilité envers les survivants d’agressions sexuelles ».