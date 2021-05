L’écrivain du dialogue «Meurtre» Subodh Chopra meurt de complications post-COVID | Nouvelles des gens

New Delhi: Dans une tournure tragique des événements, le scénariste et réalisateur Subodh Chopra est décédé vendredi 13 mai en raison de complications post-COVID selon un rapport d’un grand quotidien.

La nouvelle a été confirmée par le jeune frère de Chopra, Shanky, dans une interview avec Times Of India où il a révélé que Subodh s’était rétabli du COVID le 8 mai 2021, mais son état a commencé à s’aggraver cette semaine lundi (10 mai), après quoi il est décédé vendredi. (14 mai).

Il a déclaré au Times of India: « Il avait été testé négatif la semaine dernière samedi, mais son état a empiré lundi 10 mai. Son taux d’oxygène a soudainement baissé et j’ai pris des dispositions pour une bouteille à la maison. Il était se sentant très épuisé et sa tension artérielle avait également augmenté.

Parlant de la mort de Chopra vendredi, il a révélé: «Ce matin, son état s’est encore détérioré et je l’ai admis à l’hôpital Lifeline de Malad. Cependant, il est décédé après un arrêt cardiaque. Ce sont toutes des complications qui sont survenues après avoir reçu le COVID. -libre. »

Subodh Chopra était un scénariste et un auteur de dialogues bien connu dans l’industrie de Bollywood.

Il avait commencé sa carrière en 1997 et avait écrit des dialogues pour «Reporter», une série télévisée acclamée par la critique produite et réalisée par Vinod Pande et mettant en vedette Shekhar Suman, Mona Ambegaonkar et le regretté acteur Raj Kiran.

Il a ensuite écrit un scénario pour une série docu-dramatique – Haqeeqat animée par Mahesh Bhatt. La série, basée sur des affaires judiciaires réelles de violations des droits de l’homme, a remporté plusieurs prix télévisés.

Chopra a ensuite mis son gros projet en sac en écrivant des dialogues pour «Murder» – l’un des plus grands succès de cette année. Il a suivi son succès en écrivant des dialogues pour «Rog» mettant en vedette le regretté acteur Irrfan Khan et «Dobara» réalisé par Shashi Ranjan.