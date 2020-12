Un écrivain fait face à un contrecoup après avoir été accusé de misogynie dans un éditorial du Wall Street Journal qu’il a écrit pour appeler la première dame américaine Jill Biden à abandonner l’utilisation du « Dr » honorifique.

Joseph Epstein, qui enseignait auparavant l’anglais à l’Université Northwestern, a écrit que le Dr Biden, qui détient un doctorat en éducation, devrait abandonner son titre parce qu’elle n’avait pas accouché.

« N’importe quelle chance vous pourriez laisser tomber le ‘Dr.’ avant votre nom? «Dr. Jill Biden» sonne et se sent frauduleuse, pour ne pas dire un comique tactile », a écrit Epstein dans un article qui a reçu de fortes réactions en ligne, avec de nombreux médecins et politiciens déclarant qu’il était sexiste.

« Un homme sage a dit un jour que personne ne devrait s’appeler » Dr. » à moins qu’il n’ait mis au monde un enfant », at-il ajouté.

Epstein a également été critiqué pour avoir qualifié Biden de « gamin ».

Doug Emhoff, le mari de la vice-présidente élue Kamala Harris, qui a fait campagne aux côtés du Dr Biden, a tweeté: « Le Dr Biden a obtenu ses diplômes grâce à un travail acharné et un courage pur. Elle est une source d’inspiration pour moi, pour ses étudiants et pour les Américains de tout le pays. . «

« Cette histoire n’aurait jamais été écrite sur un homme », a déclaré Emhoff.

«First Lady» était à la mode sur Twitter aux États-Unis alors que les gens commentaient l’article, de nombreuses femmes affirmant avoir obtenu leur diplôme.

L’article d’Epstein avait également critiqué le nom de la thèse du Dr Biden et l’a comparé à un diplôme honorifique.

« Certains hommes sont tellement menacés par des femmes instruites. Ceux qui ont le diplôme approprié sont correctement adressés car le Dr The @WSJ devrait être gêné en imprimant cette chape misogyne et égocentrique. Ils devraient s’excuser », a déclaré le Dr Audrey Truschke, professeur de histoire chez Rutgers, qui a dit qu’elle ajouterait Dr à son nom Twitter en solidarité.

D’autres femmes titulaires d’un doctorat ont fait de même. Plusieurs politiciens démocrates n’ont pas tardé à défendre la future première dame américaine.

La fille du leader américain des droits civiques, le Dr Martin Luther King, a déclaré que « son père n’était pas médecin. Et son travail a grandement profité à l’humanité. Le vôtre aussi ».

Chasten Buttigieg, mari du candidat démocrate à la présidentielle de 2020 Pete Buttigieg, a tweeté: « L’auteur aurait pu utiliser moins de mots pour simplement dire » vous savez à mon époque, nous n’avions pas à respecter les femmes « .

Epstein, l’auteur de l’éditorial, est titulaire d’un baccalauréat et d’un diplôme honorifique. Il a enseigné à l’Université Northwestern pendant 30 ans et a dit qu’il était souvent appelé « Dr » dans la pièce.

L’université a déclaré dans une déclaration fournie au journal de l’école: « Northwestern est fermement engagée en faveur de l’équité, de la diversité et de l’inclusion, et n’est pas du tout d’accord avec les vues misogynes de M. Epstein ».

Une grande partie de son article déplore les normes d’obtention d’un doctorat dans des matières autres que les sciences.

Le Dr Biden a obtenu son doctorat en éducation de l’Université du Delaware en 2007 à l’âge de 55 ans. Elle détient également deux diplômes de maîtrise.