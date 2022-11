L’écrivain dit qu’il a publié un tweet “l’insuline est gratuite” pour faire valoir la cupidité des entreprises

Comme ça arrive6:08L’écrivain dit qu’il a publié un tweet “l’insuline est gratuite” pour faire valoir la cupidité des entreprises

Sean Morrow dit que son tweet affirmant que l’insuline était gratuite n’a trompé personne – et c’était un peu le but.

Morrow, écrivain pour la publication en ligne progressiste More Perfect Union, a revendiqué la responsabilité du tweet viral qui se faisait passer pour le géant pharmaceutique américain Eli Lilly.

“Je n’ai jamais vu personne dire:” Oh, hourra, l’insuline est gratuite maintenant “, ce qui rend l’absurdité à la maison”, a déclaré Morrow. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

“Personne n’y croyait, car aucune société pharmaceutique ne ferait jamais cela aux États-Unis.”

Le tweet du compte parodique – qui était accompagné de la coche de vérification bleue de la marque Twitter – a obtenu 1 500 retweets et 10 000 likes au cours des six heures de diffusion le 10 novembre.

Cela a forcé le vrai Eli Lilly à émettre une correction. Le jour suivant, la valeur des actions de la société a plongé. Le tweet a semé la panique au sein de l’entreprise, selon le Washington Post et l’a incité à extraire toutes les publicités de Twitter.

Mais Morrow dit qu’il n’a pas peur d’avoir des ennuis. La blague, dit-il, était évidente pour quiconque a déjà dû acheter des médicaments aux États-Unis.

“C’est malheureux, mais une société pharmaceutique disant que son produit est gratuit ou même moins cher est absurde. Et c’est la marque de fabrique d’une satire.”

Chaos de la coche bleue

Lorsque le géant de la technologie Elon Musk a repris Twitter, l’une de ses premières tâches a été de changer la façon dont la société de médias sociaux distribue la vérification.

À l’origine, les coches bleues sur Twitter indiquaient qu’un compte était authentique et que la personne, l’organisation ou l’entreprise qui tweetait était celle qu’elle prétendait être.

Mais pendant une brève période en novembre, Musk a changé la vérification en un service d’abonnement. Quiconque est prêt à payer 7,99 $ US par mois peut obtenir un compte vérifié.

Ce tweet semble provenir de la société pharmaceutique Eli Lilly. Mais, en fait, il s’agit d’un compte parodique qui a accroché une coche de vérification bleue en payant pour cela. (Twitter )

Le déménagement incité une vague de comptes parodiques d’apparence officielle avec des coches bleues tweetant des choses absurdes .

Morrow dit qu’il a saisi l’opportunité de renommer l’un de ses comptes Twitter @EliLillyandCo, et a tweeté : “Nous sommes ravis d’annoncer que l’insuline est désormais gratuite.”

“J’ai pensé, hé, j’ai l’impression que c’est l’occasion de parler de la cupidité des entreprises”, a-t-il déclaré. “Je ne m’attendais pas à ce qu’il explose autant qu’il l’a fait.”

CBC ne peut pas confirmer avec une certitude absolue que Morrow est derrière le tweet. Mais il a partagé des captures d’écran avec Comme ça arrive qui semblent montrer des e-mails officiels de Twitter concernant le compte @EliLillyandCo, dont un l’informant qu’il s’était connecté à un nouvel appareil, et un autre l’informant que le compte avait été suspendu.

Il a également partagé des captures d’écran de lui-même connecté au compte sur son navigateur et recevant des notifications de personnes aimant, retweetant ou répondant au message. Et il a partagé une image d’un e-mail confirmant qu’il s’était abonné au système de vérification de la coche bleue.

Twitter a depuis interrompu la vérification des abonnements. Musk a dit lundi il retarderait sa relance jusqu’à ce qu’il ait «une grande confiance pour arrêter l’usurpation d’identité».

Eli Lilly admet que les prix sont élevés

Mais au cours de sa brève existence, Morrow dit que le tweet a fait ce qu’il voulait faire – a déclenché une conversation sur ce qu’il considère comme le prix absurdement élevé d’un médicament vital dont dépendent des millions d’Américains.

Non seulement Eli Lilly a dû tweeter que l’insuline, en fait, n’est pas gratuite, mais le PDG de la société, David Ricks, a déclaré la débâcle du faux tweet “souligne probablement que nous avons encore du travail à faire pour faire baisser le coût de l’insuline pour plus de gens”.

Un employé travaille dans une unité dédiée à la production de stylos à insuline à l’usine de la société pharmaceutique américaine Eli Lilly à Fegersheim, dans l’est de la France, en 2015. (Frédéric Florin/AFP/Getty Images)

T1International, une organisation américaine qui plaide pour une insuline abordable pour tous, a appelé Eli Lilly à mettre son argent à sa bouche.

“Bien que nous soyons heureux de voir qu’Eli Lilly admet cette réalité, il ne devrait pas être nécessaire de prendre un autre accident d’entreprise géant pour conduire à une telle déclaration”, a déclaré le groupe dans un communiqué.

“Sans oublier que T1International et d’autres défenseurs disent ce que Rick a dit depuis des années.”

Eli Lilly n’a pas répondu à une demande de commentaire de CBC.

Selon un communiqué de presse de 2022 la société facture actuellement 82,41 $ US pour les flacons individuels de son injection d’insuline Lispro, ou 159,12 $ US pour un pack de cinq stylos.

Pourquoi l’insuline est-elle si chère aux États-Unis ?

Le trio canadien qui a découvert l’insuline ont vendu leurs brevets à l’Université de Toronto en 1923 pour 1 $ chacun, avec le scientifique Frederick G. Banting notant: “L’insuline ne m’appartient pas, elle appartient au monde.”

Coupé à 2022, et le prix de l’insuline a considérablement augmenté — surtout aux États-Unis

Un rapport de 2019 du Health Care Cost Institute indépendant ont constaté que le coût annuel de l’insuline pour les Américains atteints de diabète de type 1 avait augmenté de 97 % entre 2012 et 2016, passant de 2 900 $ US à 5 700 $ US.

Le petit groupe a conduit cinq heures du Minnesota à l’Ontario en 2019 pour acheter de l’insuline à un dixième du prix aux États-Unis. (Rachel Nyström)

La flambée des prix a conduit de nombreux Américains traverser la frontière vers le Canada , où l’insuline est beaucoup moins chère. Nicole Smith-Holt, du Minnesota, a déclaré à CBC News en 2019 qu’elle payait 300 $ par flacon aux États-Unis pour son insuline à action rapide. Au Canada, elle a pu l’obtenir pour 30 $.

Le prix moins cher au Canada est en grande partie dû à une agence fédérale qui fixe un prix maximum pouvant être facturé pour les médicaments brevetés .

Les tentatives d’adoption d’une législation réglementant les prix des médicaments au sud de la frontière ont échoué.

Un article du Lancet de 2017 a lié les augmentations de prix de l’insuline à “des produits plus récents et progressivement améliorés couverts par de nombreux brevets supplémentaires”.

Mais le Dr Jing Luo, qui fait des recherches sur les prix et la politique pharmaceutiques, dit Vox en 2017 qu’il est sceptique quant à cette explication, notant qu’il a rencontré de nombreux exemples dans ses recherches de produits à base d’insuline qui sont restés inchangés pendant des années, et pourtant les prix ont encore augmenté à un rythme plus élevé que l’inflation.

“Ils le font parce qu’ils le peuvent”, a déclaré Luo, faisant référence aux sociétés pharmaceutiques.

Comme ça arrive a contacté Luo et plusieurs autres experts pour commentaires jeudi – qui est l’Action de grâces américaine – mais n’a pas eu de réponse avant la date limite.

Morrow dit que les retombées de son tweet ont peut-être été un « signal d’alarme » pour Eli Lilly. Mais il a également remarqué que le PDG de l’entreprise s’était bien gardé dans ses propos de promettre des réductions de prix.

“Il semble qu’il s’agisse toujours de maintenir leurs marges élevées et de maintenir leurs bénéfices suffisamment élevés”, a déclaré Morrow. “Il ne s’agit pas du fait que le produit que cette société vend soit quelque chose dont beaucoup de gens ont besoin pour vivre.”