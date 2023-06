L’écrivain des Simpsons révèle les craintes passées en matière de sécurité lors du voyage sous-marin Titan

UN ÉCRIVAIN sur Les Simpsons a révélé les craintes et les angoisses de sécurité vécues par les voyageurs lors de voyages en mini-sous-marins pour voir l’épave du Titanic.

Les invités et les journalistes qui ont risqué leur vie pour faire le voyage ont raconté des pannes de radio, des lumières vacillantes et d’être à la merci des courants marins profonds.

L’écrivain des Simpsons, Mike Reiss, explique les craintes passées pour la sécurité des voyageurs lors de voyages en mini-sous-marins pour voir l’épave du Titanic Crédit : fourni

Mike a effectué trois plongées différentes avec l’entreprise, dont l’une était de voir les restes du célèbre navire perdu Crédit : RMS Titanic

Mike Reiss, qui travaille sur l’émission d’animation classique de la télévision américaine, a fait le voyage l’année dernière sur le sous-marin Titan et a déclaré que les échecs de communication étaient courants.

Il a déclaré: « J’ai effectué trois plongées différentes avec cette société, une au Titanic et deux autres et vous avez presque toujours perdu la communication – et vous êtes à la merci du temps. »

Le navire est contrôlé par ce que les passagers ont comparé à une » manette Xbox » – mais il s’agit en fait d’une télécommande portable fabriquée par la société informatique Logitch.

Les passagers ont décrit à quel point le pilote ressemblait à un joueur sur ordinateur alors qu’ils utilisaient le pavé portatif pour déplacer le sous-marin vers l’avant, l’arrière, le haut et le bas.

Reiss, de New York, a ajouté qu’il était « remarquable à quel point toute l’opération est basique et simple ».

Renata Rojas, une banquière qui a visité l’épave en juillet dernier, a décrit ce qui s’est passé lorsque le sonar est tombé en panne pendant son voyage.

Elle a déclaré: «Vous devez trouver un moyen de communiquer et de naviguer au fond de l’océan.

« Parfois, vous n’avez pas de communications, vous n’avez peut-être qu’un seul système au lieu des trois.

« Certaines lumières peuvent clignoter. . . La batterie est peut-être faible et vous devez remonter à la surface.

Le correspondant de CBS TV, David Pogue, qui a également voyagé sur Titan, a raconté comment tous les plongeurs signent une renonciation qui donne à réfléchir avant de se lancer dans des missions.

Il a déclaré : « Je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer combien de pièces de ce sous-marin semblaient improvisées, avec des composants prêts à l’emploi. »

Le président d’OceanGate, Stockton Rush, qui fait partie des cinq à bord, a précédemment souligné les caractéristiques low-tech de Titan, notamment une lumière de CamperWorld et des toilettes avec une bouteille en plastique.