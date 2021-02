Un écrivain pour Les Simpsons, Marc Wilmore, est décédé après avoir contracté un coronavirus alors qu’il luttait contre d’autres complications de santé.

Le frère de Marc, Larry, a confirmé la triste nouvelle dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

Il a écrit: « Mon doux frère, Marc Edward Wilmore, est décédé la nuit dernière alors qu’il luttait contre le COVID et d’autres conditions qui le faisaient souffrir depuis de nombreuses années.

« Mon frère était le lion d’ange le plus gentil, le plus doux, le plus drôle que j’aie jamais connu. Je t’aime petit frère. »

Marc a rejoint l’équipe de rédaction sur Les Simpsons pour la 13e saison de la série animée à succès.

Et il a même choisi un Emmy en tant que producteur pour le programme d’animation exceptionnel pour l’épisode Eternal Moonshine of the Simpson Mind en 2008.









Il a également travaillé sur In Living Color, The PJs et F Is For Family.

Et les hommages lui sont allés depuis la triste annonce de Larry.

Son co-scénariste sur Les Simpson Michael Price a écrit: « Un autre talent géant pris trop tôt. J’ai eu le privilège de travailler aux côtés de Marc Wilmore sur 3 émissions (PJs, Simpsons, FIFF) pendant la majeure partie des 23 dernières années et il était LA personne la plus drôle dans chaque pièce.









« Et un homme merveilleux. Il est irremplaçable. Repose en paix, mon ami. »

Le producteur de F Is For Family, Henry Gammill, a ajouté: « Je suis dévasté par la perte de Marc Wilmore.

«Marc était mon préféré – je m’accrochais à chacun de ses mots. Il était empathique au-delà de toute mesure, sans parler du plus drôle de la pièce à chaque putain de temps.

« Chaleureux, authentique, particulièrement drôle – c’était Marc. Je l’aime. C’était une joie d’être son ami. »