Si vous étiez surpris de voir « Emily in Paris » décrocher deux nominations aux Golden Globes mercredi alors que « I May Destroy You » était snobé, vous n’êtes pas seuls.

Deborah Copaken, écrivain pour la série Netflix sur une jeune Américaine qui se fraye un chemin dans la Ville Lumière, dit qu’elle était également choquée – et en colère -.

« Maintenant, est-ce que je suis ravi que » Emily in Paris « ait été nominée? » Copaken a écrit dans un article du Guardian, publié mercredi. « Bien sûr. Je n’ai jamais été de loin près de voir une statue du Golden Globe de près, encore moins d’être nominé pour un. Mais cette excitation est maintenant malheureusement tempérée par ma rage face au camouflet de (Michaela) Coel. Que ‘je peux te détruire ‘n’a pas obtenu un seul signe de tête aux Golden Globe n’est pas seulement faux, c’est ce qui ne va pas avec tout. «

Coel a écrit, co-réalisé et joué dans la série HBO, qui explore le traumatisme de l’agression sexuelle. Bien que Copaken considère le spectacle comme une « œuvre de génie pur », il n’a reçu aucune nomination aux Golden Globes.

«’I May Destroy You’ n’était pas seulement mon émission préférée de 2020», a écrit Copaken. « C’est mon émission préférée de tous les temps. Elle prend la question compliquée d’un viol – je suis moi-même une victime d’agression sexuelle – et lui insuffle du cœur, de l’humour, du pathétique et une histoire si bien construite que j’ai dû la regarder deux fois, juste comprendre comment Coel l’a fait. «

« Emily in Paris » a été nominée pour la meilleure comédie ou comédie musicale, et Lily Collins, qui joue le rôle de l’influenceuse montante Emily Cooper, a été nominée pour la meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale.

Bien que Copaken soit heureuse de voir « Emily in Paris » nominée, elle a écrit que l’émission avait ses lacunes.

« Ai-je pris personnellement la critique de l’émission? » elle a écrit. « Bien sûr. Qui ne le ferait pas? Mais pas non plus. ‘Emily in Paris’ a été diffusé quelques mois après avoir passé juin et juillet à défiler pour la justice raciale dans les rues de New York avec mes enfants. Je pouvais vraiment voir comment un Une émission sur un Américain blanc vendant de la blancheur de luxe, dans un Paris pré-pandémique débarrassé de ses communautés africaines et musulmanes dynamiques, pourrait être dérangeante. «

Selon Copaken, l’absence de « I May Destroy You » dans la liste des nominations parle de problèmes raciaux plus importants, l’écrivain faisant référence à un rapport de 2017 de l’organisation à but non lucratif Colour of Change qui a révélé que 91% des showrunners sont blancs et 80% sont des hommes.

«Oui, nous avons besoin d’un art qui reflète toutes nos couleurs, pas seulement certaines», écrit-elle. « Mais nous devons également récompenser les spectacles (et la musique, les films, les pièces de théâtre et les comédies musicales) qui les méritent, quelle que soit la couleur de la peau de leurs créateurs. Est-ce que ‘Hamilton’ est génial parce que Lin-Manuel Miranda est portoricain? Non . C’est génial parce que ça claque. De la même manière, comment n’importe qui peut regarder ‘I May Destroy You’ et ne pas l’appeler une œuvre d’art brillante ou Michaela Coel un génie est au-delà de ma capacité à comprendre comment ces décisions sont prises. «

