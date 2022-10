L’écrivain de Tell Me Everything révèle une perte de vie réelle déchirante derrière le nouveau drame pour adolescents d’ITV

L’écrivain derrière un tout nouveau drame de passage à l’âge adulte d’ITVX a révélé la tragédie déchirante qui a inspiré la création de la série.

La nouvelle série, Tell Me Everything, devrait être diffusée sur ITVX cet automne et suit Jonny Murphy (Eden H.Davies), 16 ans, qui, bien qu’il semble être la vie et l’âme de chaque fête, souffre de dépression et d’anxiété non diagnostiquées qui il fait de son mieux pour se cacher de ses amis et de sa famille.

La prochaine série pour adolescents présente des scènes dans lesquelles Jonny fait face à une tragédie incroyablement personnelle inspirée par le créateur de la série, Mark O’Sullivan.

S’exprimant lors de l’événement de lancement de la série, l’écrivain Mark a dévoilé sa décision de transmettre sa propre tragédie personnelle à l’un des personnages fictifs.

Mark a déclaré: «Cela s’est produit au début de la pandémie, d’où sont venues toutes les grandes choses. Je voulais écrire sur mon adolescence un peu désordonnée pendant un moment et sur la mort de mon père quand j’avais quinze ans.

“Il est mort vraiment subitement, un peu comme le papa dans la série et ça a été le point de départ.”

Le programme se déroule à Welwyn Garden City, la ville natale de Mark, alors qu’il a révélé que lui et ses co-créateurs avaient basé la prémisse de l’émission sur des drames de passage à l’âge adulte des années 80, admettant qu’ils pouvaient “ raconter un bon drame de passage à l’âge adulte dans un petite ville, mais le début a été mon histoire ».

Il a ajouté qu’il était nécessaire de situer la série dans sa ville natale pour refléter les éléments personnels qu’il a ajoutés au personnage de Jonny.

Mark a réfléchi : Parce que je pense que la plupart d’entre nous, quand vous vieillissez, vous avez une sorte de relation difficile avec la ville dans laquelle vous avez grandi, surtout si c’est une petite ville. Vous avez envie de vous en éloigner. Cela peut être suffocant.

Le spectacle met en vedette Carla Woodcock de la renommée d’Ackley Bridge aux côtés des nouveaux arrivants Lauryn Ajufo, Spike Fearn et Callina Liang.

Carla a parlé de son personnage Zia devenant une sensation virale TikTok reflétant les expériences vécues par les adolescents dans le monde actuel.

Carla a déclaré: “C’est quelque chose que vous voyez au fur et à mesure que la série progresse. Vous découvrez que Zia a publié un TikTok en ligne et qu’il a explosé et qu’elle a gagné de nombreux abonnés.

«Je pense que tout au long de la série, vous la voyez essayer de naviguer et tirer le meilleur parti de cette incroyable opportunité qui lui a été offerte. Alors qu’en réalité, elle n’est qu’une adolescente très normale d’une petite ville.

« Elle ne sait pas trop quoi faire de cette plate-forme qu’on lui a donnée. J’ai pensé que c’était vraiment intéressant – comme nous l’avons dit, les médias sociaux sont un phénomène vraiment nouveau.

Tell Me Everything sera diffusé cet automne sur ITVX.