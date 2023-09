L’écrivain de la Pat’Patrouille et nouvelle star sur la création d’un géant culturel canadien

Cela ne semble peut-être pas le cas, mais l’une des franchises cinématographiques canadiennes les plus réussies de tous les temps est peut-être mieux connue de vos enfants que de vous-même.

Pat’Patrouillela série d’aventures animée destinée principalement aux enfants d’âge préscolaire et aux jeunes enfants, a peut-être fait ses débuts dans ce pays, mais elle est rapidement devenue une force dominante dans le divertissement pour enfants dans le monde entier.

Et après son premier long métrage, PAW Patrol : Le filmest devenu de loin la version de langue anglaise la plus rémunératrice au Canada en 2021, cette domination pourrait encore augmenter.

PAW Patrol : Le puissant film premières vendredi, faisant des chiots autrefois luttant contre le crime des super-héros. Selon son scénariste, Bob Barlen, les enjeux plus élevés – ainsi qu’une ambiance un peu plus adulte – étaient intentionnels et en cours alors même que nous étions encore en train de mettre la touche finale au premier film.

« Nous avions simplement le sentiment que nous voulions vraiment faire quelque chose de plus grand et de meilleur, quelque chose de plus bourré d’action », a déclaré le scénariste canadien dans une interview à CBC News. « Et alors nous avons pensé : ‘Comment pouvons-nous augmenter les enjeux dans le premier ?’ Et un film de super-héros semblait être le moyen ultime d’y parvenir. »

REGARDER | Finn Lee-Epp de la PAW Patrol à propos de sa reprise du rôle de Ryder : Le nouveau Ryder de PAW Patrol parle de rejoindre l’équipe Finn Lee-Epp de Calgary parle à CBC News de son adhésion à PAW Patrol: The Mighty Movie, le dernier-né de la franchise.

Cet équilibre, a déclaré Barlen, peut être difficile – PAW Patrol : Le puissant film a été approuvé sous sa forme actuelle seulement après avoir été testé auprès d’un groupe d’enfants pour confirmer qu’il n’était pas « trop ​​intense ».

Mais même en gardant cela à l’esprit, Barlen a déclaré que lui et le réalisateur canadien Cal Brunker n’écrivaient pas expressément ou uniquement pour les enfants.

« En fin de compte, nous sommes le public pour lequel nous écrivons », a-t-il déclaré. « Et donc si nous l’aimons, nous espérons que d’autres personnes l’aimeront aussi. »

Existant depuis une décennie maintenant, commençant comme une série télévisée sur Nickelodeon, la franchise a dû mettre à jour ses voix bien plus d’une fois. L’un des plus récents ajouts est Ryder, le compagnon humain et semi-manipulateur des chiens.

Cette fois-ci, le rôle est joué par Finn Lee-Epp, un nouveau venu en animation élevé en Alberta. Le jeune homme de 14 ans, qui n’a jamais joué de doublage à quelque titre que ce soit, a déclaré qu’il avait encore du mal à reconnaître sa nouvelle renommée, concentrée dans un certain groupe démographique.

« Jusqu’au moment où je regardais le film, je ne savais toujours pas que j’étais Ryder », a déclaré Lee-Epp à CBC News.

Il a décrit une première expérience qu’il a eue en regardant le film, lorsqu’une mère et ses enfants ont réalisé qu’il était le personnage qu’ils voyaient à l’écran et lui ont fait savoir avec enthousiasme qu’ils étaient fans.

« Les enfants étaient tellement excités. Et cela me semble toujours aussi surréaliste – que les gens pensent que c’est cool que je sois Ryder, et je ne réalise même pas encore que je suis Ryder. »

Un adolescent a révélé son rôle pour « fermer le cercle »

Lee-Epp – dont la voix a changé presque immédiatement après la fin de la production, ce qui rend difficile pour lui de reproduire le ton de Ryder maintenant – a dû garder le rôle secret jusqu’à ce que la liste officielle des acteurs soit annoncée.

Même alors, il ne l’a révélé qu’à un « cercle proche » d’amis – ce qui a amené ses pairs à venir le voir avec la découverte surprise de son crédit d’acteur.

Cela a également conduit à de légères nervures, a déclaré Lee-Epp, car la franchise n’est pas exactement destinée aux lycéens. Mais cela a surtout été très amusant – avec des blagues venant également de sa part.

« Je veux dire, je les ennuie toujours avec ma voix de Ryder parce que c’est drôle. Ils sont toujours tellement en colère quand je leur fais ça », a-t-il déclaré. « Et puis ils me taquinent en retour. Donc c’est plutôt amusant. »