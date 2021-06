New Delhi: Le réalisateur Navjot Gulati a été pris dans une controverse à propos de son tweet pointu sur l’écrivain du film Haseen Dillruba, Kanika Dhillon, qui a riposté à ses tweets « sexistes » et « misogynes ».

Il avait piqué l’écrivain en disant qu’elle n’avait obtenu des crédits de scénarisation que parce qu’elle s’était mariée dans la maison de production. Kanika Dhillon est mariée à Himanshu Sharma, qui était l’auteur de la série « Tanu Weds Manu » et « Raanjhanaa ».

Dans son tweet, il a écrit: « Si vous voulez être en tête de liste en tant que scénariste dans une bande-annonce (ce qui devrait être la norme), vous devez vous marier dans la maison de production. Une fois que le scénariste devient un membre de la famille, il est traité comme un acteur-star . #Buts ».

Si vous voulez être en tête de liste en tant que scénariste dans une bande-annonce (ce qui devrait être la norme), vous devez vous marier dans la maison de production. Une fois que l’écrivain devient un membre de la famille, il est traité comme un acteur-star. #Buts – Navjot Gulati (@Navjotalive) 11 juin 2021

Kanika Dhillon n’a pas pris cette insulte en position couchée et a riposté avec un tweet fort.

En réponse à cela, Kanika Dhillon a écrit : « Salut @Navjotalive, je suis assez choqué par votre extrême SEXISTE – MYSOGINISTE et à la limite du commentaire IDIOTIQUE Je ne listerai pas non plus mon travail car votre cerveau de la taille d’un pois ne sera pas en mesure de traiter un femme qui le fait toute seule ! Vous pourriez avoir un gel de cerveau ! Bonne journée. »

Elle a en outre écrit: « Et mr @Navjotalive à cause d’écrivains comme VOUS – qui affichent leur STUPIDITÉ sur quelque chose qui devrait être applaudi comme une étape bienvenue par la fraternité d’écriture – d’autres écrivains très méritants n’obtiennent pas la meilleure facturation comme c’est leur droit – honte sur toi! »

salut @Navjotalive Je suis assez choqué par votre commentaire extrêmement SEXISTE – MYSOGINISTE et à la limite du commentaire IDIOTIQUE Je ne vais pas non plus énumérer mon corps de travail parce que votre cerveau de la taille d’un pois ne sera pas en mesure de traiter une femme qui réussit en le faisant toute seule ! Vous pouvez avoir un cerveau gelé ! Bonne journée https://t.co/hDDhSlBEpS – Kanika Dhillon (@KanikaDhillon) 14 juin 2021

Et monsieur @Navjotalive à cause d’écrivains comme VOUS – qui affichent leur STUPIDITÉ sur quelque chose qui devrait être applaudi comme une étape bienvenue par la fraternité d’écriture – d’autres écrivains très méritants n’obtiennent pas la meilleure facturation comme c’est leur droit – honte à vous ! https://t.co/hDDhSlBEpS – Kanika Dhillon (@KanikaDhillon) 14 juin 2021

L’actrice principale du prochain film ‘Haseen Dilruba’ Taapsee Pannu a également soutenu le scénariste.

Elle a écrit : « Un appel progressif à créditer un écrivain transformé en diatribe sexiste par la misogynie séculaire consistant à attribuer le succès d’une femme à la maison dans laquelle elle se marie ou à l’homme qu’elle a épousé. Votre juste appel à un crédit égal ne peut pas être dépassé par l’amertume en toi. »

Un appel progressif au crédit d’un écrivain transformé en diatribe sexiste par la misogynie séculaire consistant à attribuer le succès d’une femme à la maison dans laquelle elle se marie ou à l’homme qu’elle a épousé. Votre juste appel à un crédit égal ne peut pas être dépassé par l’amertume en vous. https://t.co/B7FrdSRakL — taapsee pannu (@taapsee) 14 juin 2021

Après que le problème se soit propagé sur Internet, Navjot Gulati a publié une clarification et a écrit: « Mon tweet visait à critiquer le système de crédit de Netflix et j’ai fait une observation qui se voulait une blague. Je n’ai tagué personne. Je ne voulais pas non plus de cela. pour détourner l’attention du problème principal de Netflix ne créditant pas les acteurs et l’équipe dans la bande-annonce. Surtout les écrivains. «

Mon tweet visait à critiquer le système de crédit de Netflix et j’ai fait une observation qui se voulait une boutade. Je n’ai tagué personne. Je ne voulais pas non plus que cela détourne l’attention du problème principal de Netflix qui ne crédite pas les acteurs et l’équipe dans la bande-annonce. Surtout les écrivains. – Navjot Gulati (@Navjotalive) 14 juin 2021

Le réalisateur Navjot Gulati est connu pour des films tels que « Jai Mummy Di », « Happily Ever After » et « Best Girlfriend ».

Le film, Haseen Dillruba est réalisé par Vinil Mathew avec un scénario et des dialogues dirigés par Kanika Dhillon. Il présente Taapsee Pannu, Vikrant Massey, Harshvardhan Rane et Aditya Srivastava dans des rôles clés. Sa sortie est prévue le 2 juillet 2021.