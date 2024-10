Seule Elisabeth « peut parler de son histoire personnelle ».

C’est ce qu’un porte-parole de la société de production « Grey’s Anatomy », Shondaland, a déclaré au Times en 2022, après qu’ABC ait suspendu l’écrivain Elisabeth Finch.

Finch, une écrivaine de télévision chevronnée, aurait fabriqué des parties de ses antécédents personnels et médicaux, y compris une bataille contre une forme rare de cancer des os. Ces mensonges ont inspiré certains épisodes de « Grey’s » et étaient au cœur des essais qu’elle a publiés dans des médias de premier plan.

Mais après deux ans et une nouvelle série documentaire sur la controverse, Finch dit enfin sa vérité personnelle.

« Je n’ai donné à personne aucune raison de croire ce que je dis. J’ai tellement menti; des choses par lesquelles tant de gens ont été dévastés dans la vraie vie », a écrit Finch mardi dans un déclaration sur Instagram. « ‘Je suis désolé’ semble être le plus petit mot comparé à ce que j’ai fait, mais ce sont les plus vrais. »

Finch, ses antécédents médicaux douteux et son passage dans « Grey’s Anatomy » sont au centre de « Anatomy of Lies », une nouvelle série documentaire en trois parties de Peacock. « Anatomie du mensonge» est basé sur « Scene Stealer » de Vanity Fair rapport en mai 2022 qui relatait la ruse de Finch et comment elle a gravi les échelons dans les coulisses de la salle des écrivains. Elle a également fait partie de l’équipe de production pendant son mandat dans « Grey’s Anatomy », qui a duré de 2014 à 2022.

Finch, dont les crédits incluent également « The Vampire Diaries » et « True Blood », a souvent écrit sur ses maux et ses expériences pénibles, notamment le diagnostic d’une forme rare de cancer des os, un avortement pendant une chimiothérapie et un diagnostic erroné d’un médecin. . Quelques mois avant que Vanity Fair ne publie son rapport, l’Ankler a annoncé la nouvelle que Disney, la société mère d’ABC, enquêtait sur Finch et sur certaines parties de sa vie.

Elle a été placée en congé administratif dans l’attente des résultats de l’enquête. En décembre 2022, Finch a dit la vérité au cheville.

« Ce que j’ai fait était mal », a-t-elle déclaré. « Pas d’accord. F- up. Tous les mots.

Finch a fait écho à ce sentiment dans la missive de mardi, admettant qu’elle s’était piégée « dans la dépendance aux mensonges » qui, selon elle, a laissé ses amis, sa famille et ses collègues traumatisés et trahis. Finch a déclaré qu’elle comprenait que certaines personnes pourraient hésiter à lui faire confiance et a déclaré qu’elle suivait un traitement de santé mentale.

Ce qui est vrai, a déclaré Finch, c’est son amour pour son ex-épouse Jennifer Beyer et les cinq enfants de Beyer. Beyer a joué un rôle central dans le rapport de Vanity Fair et figure en bonne place dans « Anatomy of Lies ». « La plus grosse erreur de ma vie (en plus de mentir sur le cancer en premier lieu) a été de dire ‘oui’ au message de Jennifer. [marriage] proposition avant d’être honnête avec elle », a écrit Finch.

Elle a poursuivi : « La vérité est qu’il n’y a aucune excuse, aucune justification – rien ne pourra jamais justifier mes mensonges envers qui que ce soit. Rien n’efface le traumatisme que j’ai causé – la peur, la douleur, la colère, les larmes, le temps. Et rien ne compte plus pour moi que de me tenir responsable à tous égards.

Finch a conclu son message en disant qu’elle s’engageait à faire amende honorable – même si cela prendrait du temps. « Je vais travailler et attendre aussi longtemps qu’il le faudra », a-t-elle déclaré.

Finch n’a poursuivi aucun travail à Hollywood depuis la débâcle d’il y a deux ans, selon elle IMDb page. Avec « Anatomy of Lies », cependant, elle revient à la télévision – mais à un titre différent.

Rédacteur du Times Yvonne Villarreal contribué à ce rapport.