Cela a demandé un engagement sérieux.

Dans le nouveau documentaire en trois parties Anatomie du mensongel’écrivain et producteur Andy Reaser, ancien collègue d’Elisabeth Finch, le Grey’s Anatomy L’écrivain et producteur consultant qui a avoué plus tard avoir simulé un cancer, explique jusqu’où Finch est allé pour rendre son histoire crédible.

« C’était comme une performance artistique », explique Reaser dans le clip exclusif ci-dessus. « Elle se présentait au travail avec le crâne rasé et, vous savez, une teinte verdâtre. Elle avait l’air de vivre dans un micro-ondes. Elle mangeait ces Saltines, buvait du soda au gingembre et allait aux toilettes pour faire des pauses pour vomir. chimio. »

Reaser a même entendu dire que Finch avait examiné les accessoires médicaux de la longue série Shonda Rhimes.

« Anatomie des mensonges » raconte l’histoire d’Elisabeth Finch.

Finch a admis en décembre 2022 qu’elle n’avait pas réellement de cancer – et ce n’était qu’un des mensonges qu’elle avait racontés sur elle-même. Elle avait été mise en congé administratif de l’émission ce printemps-là et elle a démissionné peu de temps après.

Anatomie du mensonge est basé sur une démarche en deux parties Salon de la vanité histoire d’Evgenia Peretz, qui a réalisé les docu-séries aux côtés de David Schisgall, qui a travaillé sur des projets précédents pour la marque du magazine. Dans celui-ci, l’histoire sera racontée par des personnes qui faisaient partie des contacts les plus proches de Finch.

Dans le cas de Reaser, toute la situation l’a laissé perplexe, car la poursuite de l’histoire devait être si lourde. Il connaissait Finch depuis des années.

Sur le tournage de « Grey’s Anatomy ».

« C’était tellement déroutant. Il faut traverser huit années d’interactions pour même comprendre », dit-il. « Et je ne suis même pas sûr de l’avoir encore pleinement. »

Anatomie du mensonge premières le 15 octobre sur Paon.