Pour l’ancienne scénariste de télévision Patty Lin, qui travaille sur la sitcom à succès Amis n’était pas le « travail de rêve » auquel elle s’attendait.

Dans ses prochains mémoires Générique de fin : Comment j’ai rompu avec Hollywood, Lin a déclaré que le casting de stars de Amis – dont Jennifer Aniston, Courteney Cox et Matthew Perry – « rejetaient délibérément » des blagues, sachant que cela déclencherait une réécriture.

Lin était un écrivain sur la saison 7 de Amis de 2000 à 2001. Ses autres crédits télévisés incluent Freaks and Geeks, Femmes au foyer désespérées et Briser le mauvais.

« Les acteurs semblaient mécontents d’être enchaîné à un vieux spectacle fatigué quand ils pouvaient se diversifier, et j’avais l’impression qu’ils se demandaient constamment comment chaque script donné leur servirait spécifiquement », a écrit Lin dans un extrait de ses mémoires publié par Time.

Même si Lin était une écrivaine dramatique et non une écrivaine de plaisanteries, elle savait quand on lui proposait le Amis lieu d’écriture, elle ne pouvait pas le refuser. Lin a déclaré que ce travail sous haute pression lui avait laissé le syndrome de l’imposteur et l’inquiétude qu’elle ait pu être embauchée en partie à cause d’une initiative de diversité à NBC visant à recruter davantage d’écrivains de couleur.

Lin a rappelé que la grande équipe de Amis les écrivains étaient des « cliques », comme les « enfants riches et preppy de mon lycée qui faisaient leurs achats chez Abercrombie & Fitch et conduisaient des décapotables flambant neuves ».

Lin a exprimé son enthousiasme à l’idée de travailler sur Amis « s’est dissipé rapidement. » Au cours des lectures à table avec les acteurs, elle a affirmé que « des dizaines de bonnes blagues seraient rejetées » parce qu’un acteur principal « avait marmonné la réplique à travers une bouchée de bacon ».

« Se considérant comme les gardiens de leurs personnages, ils affirmaient souvent qu’ils ne feraient ou ne diraient jamais telle ou telle chose », a écrit Lin. « Cela était parfois utile, mais dans l’ensemble, ces sessions avaient une qualité désastreuse et agressive qui manquait de toute la légèreté que l’on attend de la réalisation d’une sitcom. »

Elle a déclaré que les stars exprimeraient « avec véhémence » leurs griefs à chaque scénario.

« Ils avaient rarement quelque chose de positif à dire, et lorsqu’ils soulevaient des problèmes, ils ne proposaient aucune solution réalisable. »

Lin a dit qu’elle « n’avait pas beaucoup appris » à Amisà l’exception d’une leçon : « Je n’ai plus jamais voulu travailler sur une sitcom. »

Lin n’est pas le seul à critiquer Amis depuis sa fin en 2004. En mars, Aniston, qui jouait Rachel Green, a déclaré que le public moderne n’approuverait probablement pas les blagues proférées dans la sitcom.

« Il y a toute une génération de gens, d’enfants, qui reviennent désormais aux épisodes de Amis et je les trouve offensants », a-t-elle déclaré.

Aniston a imputé le caractère offensant à une combinaison de « choses qui n’ont jamais été intentionnelles » et d’éléments du programme qui manquaient tout simplement de réflexion.

Amis, une comédie sur six jeunes à New York, a longtemps été critiquée pour son manque de diversité. Tous les personnages principaux de la série sont blancs. Alors que les acteurs de couleur apparaissaient rarement dans de courts rôles, l’acteur non blanc le plus en vue de la série, Aisha Tyler (qui joué Charlie Wheeler), est apparu dans seulement neuf épisodes.

Certaines des blagues dans Amis ont également été étiquetés transphobe ou homophobe.

Amis a débuté en 1994. C’est l’un des la plus rentable sitcoms jamais créées, rapportant 1,4 milliard de dollars depuis ses débuts.