L’écrivain de football Grant Wahl décède lors d’un match de Coupe du monde au Qatar

LUSAIL, Qatar (AP) – Grant Wahl, l’un des écrivains de football les plus connus aux États-Unis, est décédé tôt samedi alors qu’il couvrait le match de Coupe du monde entre l’Argentine et les Pays-Bas.

Les médias américains assis près de lui ont déclaré que Wahl avait été frappé lors de l’hommage médiatique au Lusail Iconic Stadium pendant la prolongation et qu’il n’avait pas pu être réanimé.

Wahl couvrait sa huitième Coupe du monde. Il a écrit lundi qu’il s’était rendu dans un hôpital pendant son séjour au Qatar.

“Mon corps s’est finalement effondré sur moi. Trois semaines de peu de sommeil, un stress élevé et beaucoup de travail peuvent vous faire cela », a écrit Wahl. “Ce qui avait été un rhume au cours des 10 derniers jours s’est transformé en quelque chose de plus grave le soir du match USA-Pays-Bas, et je pouvais sentir le haut de ma poitrine prendre un nouveau niveau de pression et d’inconfort. Je n’avais pas de Covid (je teste régulièrement ici), mais je suis allé à la clinique médicale du centre principal des médias aujourd’hui, et ils ont dit que j’avais probablement une bronchite. Ils m’ont donné une cure d’antibiotiques et de sirop contre la toux, et je me sens déjà un peu mieux quelques heures plus tard. Mais quand même : Pas de bueno.

Wahl a écrit qu’il faisait partie des 82 journalistes honorés par la FIFA et l’association internationale de presse sportive AIPS pour avoir assisté à huit Coupes du monde ou plus.

Diplômé de Princeton en 1996, Wahl a travaillé pour Sports Illustrated de 1996 à 2021, principalement connu pour sa couverture du football et du basket-ball universitaire.

The Associated Press