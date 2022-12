L’écrivain de football américain Grant Wahl est décédé alors qu’il couvrait la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Âgé de 48 ans, Wahl est surtout connu pour ses écrits sur le football à Sports Illustrated, et pour son livre populaire qu’il a écrit intitulé L’expérience de Beckham. Sa mort est un choc complet pour les journalistes, les fans de football et l’industrie des médias.

Grant Wahl est décédé : le monde du football pleure

Wahl était au match Argentine-Pays-Bas au stade Lusail, où il a subi un arrêt cardiaque, selon le Wall Street Journal.

“Toute la famille du football américain a le cœur brisé d’apprendre que nous avons perdu Grant Wahl”, a déclaré un communiqué de la Fédération américaine de football. “Ici aux États-Unis, la passion de Grant pour le football et son engagement à élever son profil dans notre paysage sportif ont joué un rôle majeur en aidant à susciter l’intérêt et le respect pour notre beau jeu.”

Wahl est le journaliste de football par excellence aux États-Unis depuis des décennies. Plus récemment, il avait lancé un service d’abonnement payant pour fournir ses mots écrits et parlés aux abonnés.

En plus de son travail écrit et de ses podcasts, Grant Wahl avait été correspondant pour plusieurs réseaux sportifs, dont FOX Sports et CBS Sports.

Au Qatar, Wahl avait été très franc en condamnant les violations des droits de l’homme et le manque de liberté au Qatar, le pays hôte de la Coupe du monde.

Au nom de tout le monde à World Soccer Talk, nous aimerions partager nos condoléances avec la famille et les amis de Grant. Qu’il repose en paix.

Crédit photo : IMAGO / Icon Sportswire