Et Wisteria Lane pensait qu’il y avait du drame.

Une scénariste de la série à succès « Desperate Housewives » affirme que les scénaristes n’ont pas été encouragés à interagir avec les acteurs de la série, qu’elle a été victime d’un « racisme manifeste » de la part du créateur Marc Cherry et que son leadership inefficace y a conduit. en émettant « schlock ».

« Les scénaristes n’étaient pas exclus du plateau, mais nous n’étions pas vraiment les bienvenus », affirme l’écrivain Patty Lin dans ses mémoires « End Credits: How I Break Up with Hollywood », publiés mardi. « Habituellement, nous ne voyions les acteurs qu’à la table de lecture, où nous nous asseyions tranquillement au fond et essayions de ne pas établir de contact visuel avec Teri Hatcher. »

Aux côtés de Hatcher, « Desperate Housewives » mettait en vedette Felicity Huffman, Eva Longoria, Marcia Cross et Nicolette Sheridan. La série a été créée en 2004 et s’est déroulée jusqu’en 2012, remportant plusieurs Emmy Awards.

L’écrivain « AMIS » affirme que les stars étaient mécontentes d’être liées au « vieux spectacle fatigué » : elles auraient « délibérément réservoir » des blagues

Dans une lettre de 2019 que Cherry a écrite en soutien à Huffman avant qu’elle ne soit condamnée pour son rôle dans le scandale des admissions à l’université, il a affirmé qu’il y avait une autre actrice anonyme dans la série avec laquelle « tout le monde a fait de son mieux pour s’entendre… au cours de la série. » C’était impossible », selon Page Six.

Il a ajouté que même si Huffman continuait à être poli envers la « grande star », l’actrice était « déterminée à être impolie ». Cherry n’a pas nommé la star.

Dans son livre, Lin affirme également que Cherry avait un processus « extrêmement inefficace » qui impliquait de lui donner, ainsi qu’à certains autres membres du personnel, un « travail chargé » d’écriture de « matériel marginalement drôle » pendant qu’il rédigeait les lignes les plus importantes avec ses deux écrivains préférés. .

« Nous faisions du schlock. Le fait qu’elle soit devenue l’émission la plus populaire à la télévision, qu’elle ait remporté plusieurs prix, qu’elle ait duré huit ans et qu’elle ait gagné plus de revenus que Dieu me laisse encore perplexe », a déclaré Lin, qui a été licencié lors de la première saison. , écrit.

Elle écrit aussi que Cherry a dit que le personnel devrait aller dans le dos d’un autre écrivain pour « gang bang » un script avec des réécritures après qu’il ait été attribué à cet écrivain.

L’ENFANT STAR DE DESPERATE HOUSEWIVES RÉVÈLE QUE LA CYBERintimidation À PROPOS DE LE POIDS L’A CONDUITE À S’AFFAMER À 7 ANS

« Avec ce système extrêmement inefficace, c’est un miracle que tous les épisodes de Desperate Housewives‘ jamais réalisé », écrit-elle. « La qualité qui m’avait attirée vers le pilote – l’humour noir – s’est perdue dans l’approche bâclée et à la chaîne de montage de ce qui était censé être un processus créatif. »

Lin accuse également Cherry de « racisme manifeste », affirmant qu’« un jour, au déjeuner, le sujet de Margaret Cho a été abordé et quelqu’un a mentionné « All-American Girl », la sitcom éphémère de Cho sur une famille coréenne américaine. Marc s’est tourné vers moi et m’a dit : ‘Patty, tu devrais écrire une série comme celle-là.’

« J’adore Margaret Cho, mais s’il vous plaît, ne nous mettez pas dans le même panier simplement parce que nous sommes toutes les deux des femmes asiatiques dans le show business », a-t-elle écrit.

Lin a également écrit pour des émissions comme « Friends », « Freaks and Geeks » et « Breaking Bad » avant de décider de quitter l’entreprise.

Fox News Digital a contacté les représentants de Cherry et Hatcher pour commentaires.