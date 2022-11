L’écrivain de ‘Derry Girls’ veut ‘Drop Dead’ alors que Martin Scorsese fait la promotion de la série à succès

“Derry Girls” a laissé le public du monde entier dans son émotion alors que le spectacle se terminait après une série de trois saisons extrêmement populaire. Maintenant, il semble que la légende du cinéma Martin Scorsese est sur le point de rejoindre la liste de ceux qui manquent les “Derry Girls” idiosyncrasiques et attachantes Erin, Michelle, Clare, Orla et James. Scorsese était un conférencier invité à l’Economic Club de Chicago où on lui a demandé ce qu’il regardait actuellement. “J’ai regardé l’autre soir, Derry Girls”, a-t-il répondu sous les acclamations.

Il s’avère que Scorcese n’aime pas seulement les Derry Girls titulaires. Les charmes uniques de sœur Michael ne lui ont pas non plus manqué. “Ces nonnes”, a-t-il déclaré dans l’interview. L’écrivaine de Derry Girls, Lisa McGee, a retweeté le clip de Scorsese et a écrit: “Excusez-moi pendant que je tombe mort et que je meurs réellement.”

Scorsese a également donné aux cinéphiles de Desi une raison de se réjouir plus tôt cette année. Film malayalam classique, Kummatty est en cours de restauration par lui. La nouvelle a été officialisée par le cinéaste lui-même via les réseaux sociaux le 11 juillet. Le film initialement réalisé par Aravindan Govindan a été présenté dans la salle de projection The Film Foundation Restoration. Scorsese a salué G Aravindan comme un pur magicien qui a créé le film classique à la fin des années 70.

Le cinéaste a en outre révélé comment le film est accentué par une histoire engageante et des visuels époustouflants qui ne manqueront pas de captiver l’attention du spectateur, même aujourd’hui.

