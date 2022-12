L’écrivain de Broadway de ‘ Juliet ‘ construit un spectacle avec d’énormes succès pop

On voit d’abord Juliette dans le tombeau des Capulet, dévastée. Elle se réveille pour voir son Roméo mort. Mais avant de plonger un poignard dans son cœur, elle se met… à chanter. Ce qui en ressort est, improbablement, un tube de Britney Spears.

“Oh, bébé, bébé. Comment étais-je censé savoir ? Que quelque chose n’allait pas ici ? Oh, bébé, bébé. Je n’aurais pas dû te laisser partir », chante-t-elle, les premières lignes de « … Baby One More Time ».

Qu’une telle chanson pop fonctionne parfaitement dans cette scène auguste est un mérite pour le dramaturge David West Read et l’équipe derrière la comédie musicale jukebox de Broadway “& Juliet”.

Ils ont pris une histoire originale en utilisant “Roméo et Juliette” comme rampe de lancement et ont mélangé certains des plus grands succès pop des dernières décennies de Spears, Céline Dion, NSYNC, Ariana Grande, Katy Perry, Jon Bon Jovi, The Weeknd, Justin Timberlake, Pink et Backstreet Boys.

“J’ai vraiment essayé de laisser l’histoire et le personnage le conduire”, déclare Read, un écrivain lauréat d’un Emmy de “Schitt’s Creek”. “C’est un long processus pour que cela semble sans effort, mais c’est beaucoup d’efforts.”

Le lien entre les chansons est le super-producteur suédois Max Martin, qui a participé à l’écriture de tubes tels que “Since U Been Gone”, “Roar”, “Larger Than Life”, “That’s The Way It Is” et “Can ‘t Stop the Feeling, “

La comédie musicale commence lorsque la femme de William Shakespeare le met au défi de réécrire “Roméo et Juliette” avec une fin plus heureuse pour Juliette, déclenchant un voyage de découverte de soi pour la jeune femme et presque tout le monde sur scène. Inspiré en partie par “Mama Mia!” il a plusieurs couples de générations différentes.

“Je pense que le génie de David nous a tous renversés”, déclare le réalisateur Luke Sheppard. “Je ne pense pas que Max ait jamais imaginé que quelqu’un serait capable de trouver un monde aussi cohérent pour cela.”

Read avait reçu une liste de lecture de plus de 200 chansons de Martin en 2016 et l’a réduite à environ 30. Il s’est mis au défi de ne changer aucune des paroles, bien qu’il ait modifié certains pronoms. Certains succès – comme « California Gurls » de Perry et « Moves Like Jagger » de Maroon 5 – n’allaient clairement jamais convenir.

“Au lieu de choisir les chansons les plus populaires, j’ai essayé de prioriser les chansons qui raconteront cette histoire de la meilleure façon possible”, déclare Read.

Les coups de maître incluent la transformation de “Whataya Want From Me” d’Adam Lambert en un duo entre amants qui se disputent, donnant “Teenage Dream” de Perry à un couple plus âgé repensant à leur jeune romance et remettant Juliet “Oups!… I Did it Again” après qu’elle se soit retrouvée dans une deuxième énigme romantique.

Dans un mouvement spécial, Read a donné “Je ne suis pas une fille, pas encore une femme” de Spear à un nouveau personnage, l’ami non binaire de Juliet, May, joué par le genderqueer Justin David Sullivan. C’est un moment marquant pour Broadway, permettant à un personnage principal non binaire de parler d’être mal genré et de ce que c’est que de sortir avec quelqu’un de trans.

Read a également transformé “I Kissed a Girl” de Perry en un duo entre May et un homme. “Je voulais que ce soit une chanson d’amour queer chantée par deux personnages inattendus qui se sentent plus représentatifs de notre monde actuel”, dit-il. (Certains membres du public sont sortis après cela. “De toute évidence, nous avons encore du chemin à faire”, déclare Read.)

Il y a aussi des clins d’œil aux conventions du théâtre musical : “Stronger” fonctionne comme un rappel de “… Baby One More Time” (“Ma solitude me tue” dans la première chanson réapparaît dans la seconde comme “Ma solitude ne me tue pas non Suite”). Et les règles du théâtre musical signifient que vous devez avoir une chanson où un personnage principal indique clairement qu’il veut quelque chose; les créateurs de “& Juliet” en avaient un bien en vue – “I Want It That Way” des Backstreet Boys.

Read a même établi un lien entre Martin et The Bard lui-même : « Shakespeare était l’écrivain pop de son temps. Nous le considérons comme très intello maintenant, mais il créait un divertissement pour les masses. Ce genre de chevauchement entre Max et Shakespeare semble être une façon amusante de donner une marque à quelqu’un qui n’a pas sa propre marque.

L’équipe a eu une première indication que le concept fonctionnerait lors du premier atelier auquel un public était invité. Dans les coulisses, ils ont attendu la réaction à “… Baby One More Time”.

« Le public n’a pas ri. Et c’était incroyable. J’étais comme, ‘OK, j’ai réussi ce test’ », dit Sheppard. “J’ai senti le public se pencher à ce moment-là et se connecter avec cette chanson et avec cet artiste.”

Les critiques ont été gentils avec le spectacle fini, avec Variety disant “& Juliet” “est exactement la comédie musicale dont Broadway a besoin en ce moment : amusante, exubérante, extrêmement joyeuse, hilarante et excellemment interprétée par une distribution talentueuse et diversifiée”. Entertainment Weekly a déclaré que le travail de Read est “intelligemment, parfois ingénieusement calibré pour se synchroniser avec les chansons”.

“Ceux qui comptent vraiment pour moi sont les critiques qui manifestent une haine pour les comédies musicales juke-box et admettent à contrecœur qu’il y a beaucoup d’artisanat dans celle-ci”, déclare Read.

Il attribue à Martin le mérite d’être ouvert aux idées originales et d’avoir donné aux collaborateurs de l’émission la flexibilité de créer ce qui n’est pas un autre juke-box musical ordinaire.

“Parfois, on a l’impression que quelqu’un a giflé son nom sur quelque chose, et ils se présentent le soir de la première et les gens font peut-être le spectacle pour de mauvaises raisons”, explique Read. “Pour que l’artiste travaille avec nous et collabore avec nous, je pense que cela sépare également cela des autres comédies musicales de juke-box où l’artiste est soit mort, soit non impliqué.”

Read a depuis évolué – il est le créateur et le showrunner de la prochaine série Apple TV + « The Big Door Prize » – mais son expérience avec « & Juliet » a été si positive que lui et Sheppard travaillent sur un autre jukebox musical, cette fois avec le catalogue de Roy Orbison.

“Nous essayons de raconter une nouvelle histoire avec sa musique existante et nous nous mettons au défi de faire quelque chose de complètement différent de ce que nous ferions avec ‘& Juliet'”, dit-il.

—Mark Kennedy, Associated Press

