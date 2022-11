L’écrivain culinaire “Julie & Julia” est mort à 49 ans – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Henry Lamb/BEI/Shutterstock

Julie Powelun auteur à succès dont les efforts pour cuisiner chaque recette dans Julia Enfantc’est Maîtriser l’art de la cuisine française inspiré le film de 2009 Julie et Julia, décédé le 26 octobre 2022, par Le New York Times. Son mari, Éric Powell, a confirmé qu’elle était décédée des suites d’un arrêt cardiaque à leur domicile à New York. Elle avait 49 ans.

Suite Nouvelles des célébrités

“Nous pleurons sa perte avec son mari Eric et sa famille”, Judy Clainle rédacteur en chef de Little, Brown and Co., – la société qui a offert à Julie son premier contrat de livre – a déclaré dans un communiqué à Nouvelles de la BNC. “Nous adressons nos plus sincères condoléances à tous ceux qui ont connu et aimé Julie, que ce soit personnellement ou par les liens profonds qu’elle a tissés avec les lecteurs de ses mémoires. C’était une écrivaine brillante et une personne audacieuse et originale et elle ne sera pas oubliée.

Julie a blogué sur son expérience en recréant les recettes de Julia sur Salon dans sa propre section intitulée “Julie/Julia Project”. Elle a d’abord commencé le blog comme un moyen d’ajouter de la joie à sa vie alors qu’elle se lassait de son emploi temporaire banal à New York, mais il est rapidement devenu bien plus. Le blog a attiré un public fidèle et Julie a eu assez d’une plateforme pour publier son premier livre, Julie et Julia : 365 jours, 524 recettes, 1 petite cuisine d’appartementen 2005. Lisez la suite pour en savoir plus sur l’écrivain et chef amateur ici.

Julie Powell a publié un deuxième livre en 2009

Suite au succès de son premier livre, Julie a décroché un contrat pour un suivi. Titré, Clivage : une histoire de mariage, de viande et d’obsession, les mémoires de 2009 détaillent comment elle a quitté la ville après que son mariage ait été « mis au défi par une histoire d’amour folle et irrésistible » et « s’enfouit dans les détails de la nourriture », selon sa description Amazon. Bien que son écriture ait reçu des éloges de la critique, elle ne s’est pas vendue aussi bien que son premier livre.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Il est un peu ironique que Julie ait fini par être une écrivaine de non-fiction, puisqu’elle a obtenu son diplôme de l’Amherst College en 1995 avec un baccalauréat en théâtre et en écriture de fiction, selon Variété.

Julie n’avait aucune formation culinaire formelle

Julie a appris à cuisiner par elle-même et n’a reçu aucune formation formelle. “J’avais écrit sur tout cela, mes erreurs et mes petits triomphes”, écrit-elle dans Julie et Julia : 365 jours, 524 recettes, 1 petite cuisine d’appartement, par Salon. “Des gens – quelques amis, quelques inconnus, même ma tante Sukie de Waxahachie – avaient écrit sur le blog pour m’enraciner.”

Lien connexe Lié: Décollage: 5 choses à savoir sur le rappeur Migos abattu et tué

Rappelant à quel point Julie et son succès étaient impressionnants, Salon écrivain principal Marie Elisabeth Williams déliré, “Elle a vraiment fait sa propre voie.”

Julia Childs a appris à Julie Powell à propos de “Joy”

Julie était clairement une grande fan de Julia Childs, dont elle a parlé dans ses mémoires. “Julia m’a appris ce qu’il faut pour trouver sa voie dans le monde. Ce n’est pas ce que je pensais que c’était », a-t-elle écrit, par CNN. «Je pensais que tout était question de – je ne sais pas, de confiance, de volonté ou de chance. Ce sont toutes de bonnes choses à avoir, sans aucun doute. Mais il y a autre chose, quelque chose dont ces choses découlent. C’est la joie.

Julia Childs a critiqué Julie Powell

Les gens sont généralement heureux d’apprendre qu’ils ont inspiré quelqu’un d’une manière ou d’une autre. Cependant, Julia Childs, décédée en 2004 avant la publication des mémoires de Julie, était assez critique à l’égard du blog de Julie et de ses efforts pour reproduire ses plats. « Eh bien, elle n’a pas l’air très sérieuse, n’est-ce pas ? » elle a demandé à l’écrivain et chroniqueur culinaire Russ Parson après lui avoir envoyé des liens vers le blog de Julie, selon son interview de 2009 avec le Temps de Los Angeles.

“J’ai travaillé très dur sur ce livre. J’ai testé et retesté ces recettes pendant huit ans pour que tout le monde puisse les cuisiner. Et beaucoup, beaucoup de gens l’ont fait. Je ne comprends pas comment elle a pu avoir des problèmes avec eux », a poursuivi Julia, selon les souvenirs de Russ. “Elle ne doit tout simplement pas être une grande cuisinière.” Critique sévère !

Julia Powell n’avait pas d’enfants

Julie Powell, née le 20 avril 1973 à Austin, au Texas, n’avait pas d’enfant. À sa mort, elle laisse dans le deuil ses parents, John et Kayson mari et son frère, Jordanie.