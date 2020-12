Un écrivain australien détenu à Pékin sur des allégations d’espionnage a promis de se battre pour la liberté dans un message de Noël de la prison.

Le blogueur pro-démocratie Yang Hengjun, qui fait face à un procès pour espionnage qu’il nie, n’a pas été en mesure de recevoir la visite de sa femme ou de sa famille depuis son arrestation en janvier 2019 après son arrivée à l’aéroport de Guangzhou en provenance de New York.

«Après deux ans, en particulier avec la torture, plus de 300 interrogatoires et beaucoup de violence verbale, je suis maintenant dans un lieu de méditation rétrospective et introspective plus profonde», a déclaré Yang dans son message.

«Cela me rend fort. Je pense beaucoup à ma vie, surtout aux 20 dernières années. Ma vie a un sens. Ne t’inquiète pas pour moi. Je suis triste de constater que lorsque j’étais libre, je n’ai pas passé assez de temps avec toi.

Le message a été délivré par son ancien professeur, Feng Chongyi, basé à Sydney et a confirmé l’authenticité du message à Reuters.

Yang Hengjun (photo) a promis de se battre pour la liberté dans un message de Noël de la prison alors qu’il attend son procès en Chine pour espionnage

Yang, 55 ans, avait révélé dans une lettre de 2011 à Feng qu’il avait auparavant travaillé pour l’agence de sécurité de l’État chinoise pendant une décennie à Hong Kong et à Washington, et avait quitté le service avant de s’installer en Australie en 1999.

Il a ensuite écrit des romans d’espionnage publiés à Taïwan et a rassemblé un large public en ligne en Chine en tant que blogueur sur la démocratie, avant de déménager à New York.

Il avait nié avoir révélé des secrets d’État dans ses romans lors d’une brève détention antérieure en 2011, soupçonné d’être impliqué dans les manifestations pour la démocratie de la Révolution de Jasmin.

Des diplomates australiens ont visité Yang le 17 décembre, l’une des rares visites autorisées par les autorités chinoises cette année.

Il s’est vu refuser des visiteurs extérieurs au cours des huit derniers mois en raison de la pandémie de Covid-19 et a récemment été placé à l’isolement.

Pendant ce temps, il aurait été torturé, ce qui l’aurait laissé boiter.

D’autres rapports ont indiqué que les interrogateurs avaient fictivement déclaré à l’écrivain d’origine chinoise que le gouvernement australien l’avait abandonné.

L’année dernière, les autorités chinoises ont également faussement affirmé aux autorités australiennes l’année dernière qu’il avait avoué.

Yang Hengjun (photographié avec sa femme Yuan Xiaoliang), un Chinois de 55 ans, est détenu à Guangzhou depuis janvier après avoir volé dans le pays depuis New York.

Le procès de Yang, qui devait se dérouler en janvier, a été retardé de trois mois.

Dans le message, Yang a déclaré qu’il «attendait le tribunal» et qu’il avait toujours «une certaine confiance dans le tribunal».

«Je pense qu’ils me rendront justice. Qu’ils me jugent coupable ou non, cela en dira long sur la question de savoir si le tribunal est régi par la primauté du droit ou par un pouvoir absolu pur », a-t-il déclaré dans le message.

‘Je ne suis pas coupable. J’ai été soumis à un record de 300 interrogatoires. S’ils avaient pu trouver quelque chose, ils m’auraient déjà accusé… Je ferai de mon mieux, aux côtés de mon avocat, pour lutter pour mes droits et défendre mon innocence.

«J’ai une foi solide en l’humanité, en la justice, la justice et Dieu.

On a dit à Yang qu’il risquait la peine de mort s’il était reconnu coupable.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Cependant, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré mercredi que Yang n’avait pas été maltraité en détention.

«Tous les droits légaux de Yang Hengjun ont été pleinement garantis, et il n’y a pas de soi-disant torture ou abus», a déclaré Zhao.

Il n’a pas pu recevoir de visites de sa femme ou de sa famille depuis son arrestation en janvier 2019

Zhao a ajouté que la Chine était un pays régi par la primauté du droit et que le cas de Yang était traité de manière indépendante par des organes judiciaires.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré l’année dernière qu’il était « absolument faux » que Yang avait agi en tant qu’espion pour l’Australie.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, a déclaré en octobre que le traitement de Yang en détention, sans visites familiales et représentation légale limitée, n’était pas compatible avec les normes internationales.

Les relations diplomatiques entre les principaux partenaires commerciaux, l’Australie et la Chine, se sont détériorées cette année après que Canberra a appelé à une enquête internationale sur les origines de la pandémie de coronavirus et que Pékin a imposé une série de représailles commerciales.