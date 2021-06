L’écrivain Apurva Asrani félicite Anubhav Sinha pour son soutien à Kartik Aaryan, se souvient de son blog sur Sushant Singh Rajput | Nouvelles des gens

Mumbai : le monteur et scénariste Apurva Asrani s’est rendu sur les réseaux sociaux vendredi soir pour partager son respect pour le cinéaste Anubhav Sinha, qui a dénoncé une prétendue campagne contre la star de Bollywood Kartik Aaryan.

« Je respecte Anubhav Sinha pour avoir dénoncé ce qui est très évident campagne contre #KartikAaryan. Il y a un an, j’avais écrit sur un blog sur l’intimidation subie par Sushant Singh Rajput. Et même si je reste sur la liste noire de nombreux journalistes, j’ai l’impression que quelque chose EST en train de changer pour le mieux », a tweeté Apurva Asrani.

Son tweet est venu en réaction à un tweet d’Anubhav Sinha la veille, qui disait: « Et au fait… quand les producteurs abandonnent les acteurs ou vice versa, ils n’en parlent pas. Cela arrive tout le temps. Cette campagne contre Kartik Aryan me semble concerté et très injuste. Je respecte son calme. »

Kartik a récemment fait la une des journaux pour avoir été retiré de manière controversée de la prochaine production de Karan Johar « Dostana 2 ».

En avril, la bannière de Johar, Dharma Productions, a officiellement annoncé que Kartik ne jouerait plus dans leur prochaine production « Dostana 2 ».

« En raison de circonstances professionnelles, sur lesquelles nous avons décidé de garder un silence digne, nous allons refondre Dostana 2, réalisé par Collin D’Cunha. Veuillez attendre l’annonce officielle bientôt », indique l’annonce.

Kartik s’est abstenu de commenter la question jusqu’à présent.