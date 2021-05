L’écrivain-acteur Madampu Kunjukuttan meurt du COVID-19 | Actualités régionales

Thrissur: Le romancier, acteur et scénariste éminent Madampu Sankaran Namboodiri alias Madampu Kunjukuttan, qui était sous traitement pour COVID-19, a succombé mardi à l’infection virale dans un hôpital privé. Il avait 81 ans.

Il a été admis à l’hôpital à la suite de fièvre et de difficultés respiratoires et a récemment été testé positif au virus, ont indiqué des sources hospitalières.

Kunjukuttan, affectueusement appelé Madampu par ses admirateurs dans le monde littéraire et cinématographique, avait plus de 10 romans et cinq scénarios à son actif.

En tant qu’acteur, il était connu pour ses rôles dans des films comme « Paithrikam », « Vadakkunnathan », « Karunam », « Deshadanam », « Aaramthampuram » et ainsi de suite.

Il a écrit des scénarios pour des films acclamés par la critique tels que « Gourisankaram », « Deshadannam », « Karunam » et « Makalkku ».

Issu d’une famille traditionnelle Namboodiri de Kiraloor dans le district de Thrissur, Madampu Kunjukuttan était généralement considéré comme une personne et un écrivain qui défendait la réforme dans sa communauté.

Son livre bien connu, «Bhrashtu», qui a remporté le prix Kerala Sahitya Akademi du meilleur roman en 1983, tourne autour de la véritable histoire de Kuriyedathu Thathri, qui s’est battu contre le patriarcat et les normes rigides et conventionnelles de la communauté.

Ses autres œuvres littéraires incluent « Ashwathamavu », « Mahaprasthanam », « Nishdam », « Aryavartham » (tous les romans), etc.

Kunjukuttan a remporté le prix national pour son scénario du film réalisé par Jayaraj « Karunam » en 2000.

Un érudit en Vedas, en sanskrit, en philosophie indienne et en Mathanga Leela (science des éléphants), Kunjukuttan était également connu pour sa fascination pour les éléphants.

Il a contesté en vain Kodungallur en tant que candidat du BJP aux élections de 2001 à l’Assemblée.

Plusieurs personnes de divers horizons, dont le gouverneur Arif Mohammed Khan, ont exprimé leurs condoléances pour la mort de Madampu Kunjukuttan.

« RIP! Mains jointes #MadambuKunjukuttan Sir.

PS: Les chronologies des médias sociaux commencent à ressembler à des colonnes nécrologiques. Prières pour les défunts et leurs familles … Et j’espère que les temps changeront bientôt pour le mieux (sic) », a tweeté l’acteur Prithviraj Sukumaran.