L’écriture manuscrite du médecin du Kerala sur la prescription est aussi claire qu’un document imprimé

Combien de fois avez-vous consulté un médecin et avez-vous été déconcerté par la prescription qu’il vous a donnée ? Nous parions que cela s’est produit de nombreuses fois car cela semble être une tâche herculéenne de déchiffrer l’écriture manuscrite des médecins sur les ordonnances. Cette réalité est devenue la cible de blagues et fait partie de la culture populaire. Il existe de nombreuses blagues ainsi que des mèmes sur Internet, basés sur la mauvaise écriture des médecins. Mais, comme la plupart des choses dans le monde, il y a aussi des exceptions à cela et il serait injuste de peindre tous les médecins avec le même pinceau.

Alors que la plupart des gens se grattent la tête en regardant le gribouillis au hasard des mots sur une ordonnance, voici un médecin dont l’écriture est si claire qu’Internet pense en fait qu’il s’agit d’un document imprimé. Une ordonnance d’un médecin du Kerala devient virale. Bien que la prescription date de septembre de l’année dernière, elle fait toujours le tour d’Internet et pour une bonne raison. La prescription, délivrée à un patient nommé Ashvika, contient des mots absolument déchiffrables, écrits de manière très ordonnée.

Tu dois le voir pour le croire. Jetez un œil à son écriture brillante ci-dessous.

Tout, du nom et de l’âge du patient au nom des médicaments et à la posologie, peut être lu clairement sur l’ordonnance. Les internautes ont loué le médecin anonyme pour son écriture.

Selon une étude publiée dans le National Medical Journal of India, la raison la plus courante d’une écriture illisible est un grand nombre de patients à voir, de notes à rédiger et d’ordonnances données, en peu de temps. Selon une étude prospective contrôlée, l’écriture manuscrite des médecins est bien meilleure que celle des cadres de la santé et est comparable à celle d’un groupe d’autres travailleurs de la santé. En 2018, le Medical Council of India (MCI) a insisté sur une écriture lisible des médecins afin d’éviter les erreurs de médication.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici