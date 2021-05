L’écriture de chansons survivra-t-elle au streaming? Bjorn Ulvaeus d’Abba est inquiet.

À Abba, Bjorn Ulvaeus a goûté aux plus hauts sommets de la renommée musicale, vendant des millions d’albums qui ont défini la pop des vers d’oreille des années 1970 et restent une partie inextricable du tissu de la culture pop. Quelque part dans le monde, du moins en temps normal, une réception de mariage est toujours synonyme de «Take a Chance on Me» ou «Dancing Queen».

Un élément clé du succès d’Abba – et de la richesse d’Ulvaeus et de son partenaire d’écriture, Benny Andersson – a été son écriture, et ces dernières années, Ulvaeus est devenu un ardent défenseur des auteurs-compositeurs. L’année dernière, il est devenu président de CISAC, une organisation faîtière pour les sociétés de collecte de droits d’auteur du monde entier.

Ulvaeus, comme beaucoup d’autres, craint que l’économie du streaming qui domine désormais l’industrie de la musique n’ait mis les auteurs-compositeurs dans une grave situation financière. Les faibles paiements, répartis entre les équipes d’écrivains, signifient que même les compositeurs de grands succès gagnent une somme dérisoire grâce aux streams – malgré l’importance évidente des auteurs-compositeurs et des producteurs dans la création du matériel qui propulse la carrière des artistes vedettes.