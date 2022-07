L’écrasement d’un hélicoptère sur l’île Bowen qui a fait 2 blessés a été causé par un «cisaillement du vent»: BST

Le Bureau de la sécurité des transports a découvert qu’un hélicoptère qui s’est écrasé sur l’île Bowen l’an dernier s’est écrasé en raison des conditions environnementales et des limites du système de l’hélicoptère.

Le 5 mai 2021, l’hélicoptère Bell 212 s’est écrasé alors qu’il se rendait de Sechelt au parc provincial Cypress. Pendant la partie croisière du vol, l’hélicoptère est entré dans un cisaillement du vent et il y a eu une perte de contrôle soudaine.

“Après que l’équipage a repris le contrôle de l’hélicoptère, le moteur numéro 2 a subi un arrêt en vol intempestif et les commandes de vol sont devenues très difficiles à manipuler. Un emplacement sur l’île Bowen voisine a été choisi pour un atterrissage d’urgence », a déclaré le BST dans un communiqué de presse.

En descendant, l’hélicoptère a amorcé une rotation rapide vers la droite que les pilotes n’ont pas pu arrêter. Après plusieurs rotations, l’hélicoptère a heurté des arbres et s’est posé sur une crête rocheuse à l’angle nord-ouest de l’île Bowen.

Les deux pilotes à bord ont été grièvement blessés mais ont survécu.

Le BST a déclaré que les deux pilotes étaient au courant des conditions météorologiques prévues, du cisaillement du vent à basse altitude et de la turbulence mécanique, mais ont décidé de poursuivre le vol en raison de l’amélioration des prévisions météorologiques plus tard dans la journée, du désir de terminer le vol opérationnel et de l’observation que d’autres aéronefs opéraient autour de l’aérodrome de Sechelt.

Airspan Helicopters, la société qui a opéré le vol malheureux, a temporairement suspendu toutes les opérations après l’accident. L’entreprise a mené une enquête de sécurité interne et a pris plusieurs mesures pour atténuer les accidents futurs.

