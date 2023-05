L’écrasement du stade d’El Salvador tue 12 personnes ; le gouvernement ouvre une enquête

Le chaos a éclaté lors du match entre l’Alianza FC et le FAS au stade Cuscatlán de la capitale, San Salvador, samedi soir, le gouvernement a dit. Le match de quart de finale du championnat de la meilleure ligue salvadorienne a été suspendu après 16 minutes, a rapporté l’Associated Press.

Un écrasement de foule lors d’un match de football au Salvador a tué au moins 12 personnes et en a blessé environ 90 autres, ont annoncé dimanche des responsables, alors qu’ils promettaient de retrouver les responsables.

« Quels que soient les coupables, ils ne resteront pas impunis », a déclaré le président salvadorien Nayib Bukele. tweeté suite à l’incident. Il a ajouté : « Tout le monde sera enquêté : équipes, dirigeants, stade, billetterie, ligue, fédération, etc. »

Le bureau des communications de Bukele a déclaré dimanche que parmi les 90 personnes blessées figuraient des mineurs, et que le gouvernement tiendra une réunion d’urgence sur la sécurité plus tard dimanche.

La Fédération salvadorienne de football annoncé une suspension nationale des matchs de football. On ne savait pas immédiatement combien de temps durerait la pause.

Le site a une capacité de près de 45 000 spectateurs, selon son site Internet, bien que le nombre de personnes présentes au match de samedi ne soit pas clair. Des photos sur les réseaux sociaux montraient des blessés transportés à travers le terrain et des personnes allongées immobiles sur le sol

Dans un tweet, Alianza a déclaré qu’elle était dévastée par ce qui s’était passé et a exprimé ses condoléances aux familles des victimes. Le club dis le travaillerait en étroite collaboration avec les autorités pour aider à « éradiquer ce type d’incident à l’avenir ».

L’histoire du football comprend un certain nombre de catastrophes mortelles dans des stades du monde entier.

En octobre, au moins 125 personnes sont mortes après que le personnel de sécurité a affronté des supporters qui se sont précipités sur le terrain après un match au stade indonésien de Kanjuruhan. Des dizaines de milliers de personnes se sont précipitées pour sortir, piétinant – et tuant – d’autres qui sont tombées, a rapporté le Washington Post.

En mai 1964, plus de 300 personnes sont mortes lorsque des affrontements ont éclaté entre la police et les participants lors d’un match de qualification olympique entre l’Argentine et le Pérou.