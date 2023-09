L’écrasement des écoles porte les fausses menaces à un nouveau niveau émotionnel et coûteux – Shaw Local

Les élèves venaient juste d’arriver à l’école lorsque l’appel est arrivé à l’école secondaire Dundee-Crown.

L’appelant, qui a également contacté la salle des fêtes de Carpentersville, a déclaré qu’il se trouvait à l’école et qu’il prévoyait de commencer à tirer.

Bien qu’il y ait eu des signes que l’appel du 30 août pourrait être un canular, l’école a été complètement fermée. La police de Carpentersville et des environs est descendue sur le terrain pour procéder à une fouille complète du bâtiment.

Vers 11h30, la police de Carpentersville avait évacué le bâtiment et confirmé que l’école avait été victime d’un appel qui semblait provenir d’un numéro étranger sans lien avec Dundee-Crown.

Des parents et des spectateurs inquiets se sont rassemblés au lycée Dundee-Crown pendant que la police enquêtait sur ce qui s’est avéré être un faux rapport faisant état d’une potentielle fusillade dans une école le 30 août. (Brian Colline)

Les « Swatting » – des canulars conçus pour attirer une réponse des forces de l’ordre à un endroit particulier – créent le chaos et la détresse émotionnelle. Les responsables de l’application des lois traitent les appels d’écrasement comme de véritables menaces jusqu’à ce qu’ils puissent en décider autrement et garantir que la cible est sécurisée.

Même si l’unité communautaire du district 300, basée à Algonquin, qui comprend l’école secondaire Dundee-Crown, a connu son lot de menaces sur les réseaux sociaux, l’appel à l’écrasement était une première.

« Nous n’avons jamais vu quelqu’un appeler et dire qu’il allait faire quelque chose et amener les choses à ce niveau », a déclaré la surintendante du district 300, Susan Harkin.

L’écrasement des écoles est une tendance plus récente qui a fait la une des journaux au cours de l’année scolaire 2022-2023. De la mi-septembre 2022 au 31 mars, la National Association of School Resource Officers a enregistré 153 reportages médiatiques faisant état d’écrasements d’écoles dans 42 États.

Rien que le 30 mars, 226 écoles de New York ont ​​été la cible de 36 fausses informations faisant état de fusillades de masse, selon un reportage d’ABC News. À cette époque, le sénateur américain Chuck Schumer de New York avait demandé une enquête du FBI sur ces incidents.

En une journée d’avril dernier, 21 écoles de l’Illinois, dont certaines à Rockford et Chicago, ont été la cible d’appels pour écrasement, selon les médias.

Bien que les appels parviennent souvent aux services de police ou aux écoles, les applications qui permettent de renvoyer les appels vers divers endroits ou de masquer le numéro d’origine rendent difficile le suivi de l’appelant.

« Je m’étais permis de penser que cela ne durerait peut-être qu’un an et que cela allait peut-être disparaître », a déclaré Mo Canady, président de l’Association nationale des agents de ressources scolaires. « J’espère que cela se produira, mais nous devrons voir comment se dérouleront ces prochaines semaines et mois. »

Il a noté que l’incident survenu à l’école secondaire Dundee-Crown était le premier dont il avait été informé pour l’année scolaire 2023-2024. Depuis lors, l’association a eu connaissance de deux autres appels visant à écraser des écoles – un dans le Tennessee mercredi et un autre dans l’Oklahoma jeudi.

Même si personne n’a été physiquement blessé, l’expérience de Dundee-Crown en a secoué plus d’un.

Les élèves ont été emmenés dans les salles de classe avec les enseignants tandis que des policiers armés fouillaient le bâtiment. Ceux qui venaient d’arriver dans les bus devaient attendre à leur place sous le regard inquiet de leurs parents.

Les étudiants et les parents ont été visiblement secoués lorsqu’ils ont été réunis une fois le feu vert donné.

Bien que personne n’ait été physiquement blessé à l’école secondaire Dundee Crown, un incident d’écrasement a eu des conséquences émotionnelles sur les élèves, les parents, les membres du personnel et les premiers intervenants. (Brian Colline)

«C’était très émouvant», a déclaré le président du village de Carpentersville, John Skillman, dont le frère enseigne à Dundee-Crown. « Cela a demandé beaucoup à tout le monde. »

Le District 300 a déployé son équipe d’intervention en cas de crise dans les jours suivants pour apporter un soutien supplémentaire aux étudiants et aux membres du personnel.

« C’était un horrible canular qui a été diffusé dans notre école », a déclaré Harkin. « Nous voulons que les gens sachent que nos écoles sont sécuritaires pour eux. »

Outre le bilan émotionnel, les responsables soulignent la réponse massive de la police suscitée par de tels appels.

Le chef de la police de Carpentersville, Todd Shaver, a déclaré qu’au moins 20 agents du département étaient sur place avec des dizaines d’agents d’environ 20 autres organismes chargés de l’application de la loi. Il estime que le coût des heures de travail pour son seul service se chiffre à plusieurs milliers.

« Je sais qu’un appel comme celui-là est très stressant à gérer », a déclaré Shaver. « Mais ils (les premiers intervenants) ont fait ce qu’ils devaient faire pour protéger tout le monde. »

Plus tôt la même semaine, deux fausses alertes à la bombe à l’école secondaire South Elgin ont suscité des réactions similaires.

« Nous ferons toujours preuve de diligence raisonnable », a déclaré le shérif du comté de Kane, Ron Hain, dont le bureau a répondu aux trois appels. « C’est toujours une bonne chose de s’assurer que nous procédons de A à Z pour nous assurer qu’il n’y a pas de menace réelle. »

Shaver a déclaré que la police continue d’enquêter sur l’incident de Dundee-Crown et que le département a demandé des enregistrements à l’application utilisée pour passer l’appel initial.

Et pour Dundee-Crown, l’objectif est désormais d’aller de l’avant et de garantir aux étudiants et aux membres du personnel que l’école est sûre. Harkin a encouragé les parents à parler de l’écrasement à leurs élèves.

« La sécurité est notre priorité absolue », a déclaré Harkin. « Il y a de nombreuses personnes attentionnées dans le district scolaire qui feront tout ce qu’elles peuvent pour assurer la sécurité des enfants. »

