L’écrasement de la foule d’Halloween à Séoul à Itaewon tue au moins 151 personnes

L’événement peut être décrit comme un écrasement ou une vague de foule, mais pas comme une bousculade, a déclaré G. Keith Still, expert en sécurité des foules et professeur invité de science des foules à l’Université de Suffolk en Angleterre. Un écrasement ou une surtension se produit lorsque des personnes sont entassées dans un espace confiné et qu’il y a un mouvement tel qu’une poussée qui fait tomber la foule. Essentiellement, dit Still, un « effet domino ».