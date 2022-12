L’écrasement de la foule au concert d’Asake à Londres tue 1 personne et en blesse 2 gravement

Une autopsie devait être effectuée dimanche à Ikumelo, a annoncé la police. Le surintendant en chef Colin Wingrove a déclaré dans un communiqué qu'”une enquête urgente” sur l’épisode était en cours, notant que “c’est toujours une image en mouvement et en évolution rapide et nous travaillons pour établir les événements qui ont conduit à l’incident”.

La famille d’Ikumelo a déclaré dans un communiqué publié par la police métropolitaine que la femme de 33 ans était diplômée en soins infirmiers et “adorable mère de deux enfants qui adorait travailler avec les enfants”. Elle était très respectée dans la famille pour ses soins, sa gentillesse et son amour.

“Je suis submergé de chagrin et je n’aurais jamais pu imaginer que quelque chose comme ça se produise”, a-t-il déclaré, ajoutant que lui et son équipe “attendaient le débriefing complet” du lieu et de la police “pour déterminer ce qui a exactement conduit à toutes les perturbations”.

Les enquêtes du Washington Post sur les écrasements dans le quartier Itaewon de Séoul et au stade Kanjuruhan à Malang, en Indonésie, ont révélé de graves faux pas de la part des responsables dans chaque tragédie – une réponse policière lente et un manque de contrôle des foules à Séoul, et un barrage de gaz lacrymogènes et des sorties fermées à Malang – qui a contribué au nombre élevé de morts.