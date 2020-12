Selon un sondage, une majorité d’électeurs considère que l’élection a été décidée, mais une grande partie des partisans de Trump considèrent Joe Biden comme un vainqueur «illégitime» et veulent que le président se batte pour rester au pouvoir.

Avec le Collège électoral prêt à voter officiellement lundi et suffisamment d’États certifiant leurs résultats pour donner à Biden les votes électoraux nécessaires à une victoire, les options de réélection de Trump diminuent rapidement, bien que le républicain ait insisté dimanche sur le fait que le combat est « pas terminé » et il continue de rechercher des voies juridiques.

Selon un nouveau sondage CBS News publié dimanche, la majorité de ses partisans soutiennent les efforts du président pour refuser à Biden d’être le vainqueur légitime de l’élection présidentielle.

Aussi sur rt.com « Ce n’est pas fini », déclare Trump un jour avant les votes du collège électoral, affirmant que les États-Unis ressemblent à un « pays du tiers monde »

82% ne considèrent pas Biden comme le vainqueur de l’élection et 75% souhaitent que le président reste en fonction.

Un sondage auprès des électeurs de tous les spectres politiques, cependant, montre qu’une population est pour la plupart prête à quitter les élections plus d’un mois après le moment où les votes ont été exprimés à travers le pays, alors que 62% considèrent la question. « Fini et réglé » et crois qu’il est temps de « passez » à d’autres problèmes. Un pourcentage inférieur de 38% pense que Biden n’est pas le vainqueur légitime et 25% ne pensent pas que Trump devrait concéder.

La disparité des opinions sur l’élection suggère une situation potentiellement difficile pour Biden, qui a déclaré que son administration travaillerait pour unifier le pays divisé.

Avec une si grande partie des partisans de Trump refusant de quitter l’élection, certains ont appelé le sondage de CBS « effrayant. »

Dans d’autres nouvelles dystopiques: https://t.co/0YFiTtmsNB – Christina Ruffini (@EenaRuffini) 13 décembre 2020

Effrayant comme l’enfer. https://t.co/jdG2qim0fS – Blondie (@ 911_blondie) 13 décembre 2020

Un sondage de l’Université Quinnipiac au début du mois a également révélé que 77% des républicains pensent qu’il y avait une fraude électorale généralisée lors de l’élection. Parmi l’ensemble des électeurs, 60% ont accepté la victoire de Biden comme légitime, tandis que 34% ne l’ont pas fait.

Le président Trump a continué d’insister sur le fait que la fraude électorale est à l’origine d’États changeants comme la Pennsylvanie et la Géorgie qui se retournent en faveur de Biden, une allégation qui n’a pas trouvé beaucoup de soutien dans les tribunaux.

Le sondage de CBS, mené avec YouGov, a sondé plus de 2 200 électeurs au cours de la semaine dernière et a une marge d’erreur de 2,3%.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!