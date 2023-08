L’écran plus grand de la Samsung Galaxy Watch 6 en fait une meilleure montre

Je suis satisfait de ma décision d’attendre une génération et de passer du Samsung Galaxy Montre 4 au Montre Galaxy 6. La dernière montre intelligente de Samsung lancée aux côtés de ses pliables, la Pli en Z 5 et Z Flip 5. Il apporte un écran légèrement plus grand, un nouveau processeur et un suivi amélioré du bien-être. Il est également rétrocompatible avec tous les bracelets de montre que j’ai achetés au cours des deux dernières années, ce qui simplifie les choses.

Mais en termes de promotion des wearables, la Galaxy Watch 6 n’innove pas. Mais je suis d’accord avec ça. Je suis satisfait de l’endroit où nous en sommes actuellement, où je sais à quoi m’attendre de Samsung et où je peux continuer mon parcours de bien-être sans avoir l’impression de manquer quelque chose en n’ayant pas de Apple Watch. La Galaxy Watch 6 est une mise à jour décente par rapport à ses prédécesseurs, même si elle est incrémentielle. Et si vous envisagez d’essayer Samsung pour une montre intelligente, c’est le moment de monter à bord.

SamsungGalaxy Watch 6 La Galaxy Watch 6 de Samsung ne fait pas bouger les choses en matière de technologie portable, mais elle est suffisamment cohérente pour être mise à niveau à partir d'une ancienne montre intelligente. Qu'est-ce que c'est? La montre intelligente Android de sixième génération de Samsung Prix? 300 $ pour 40 mm, 330 $ pour 44 mm Comme L'écran est plus grand, déjà chargé avec Wear OS 4, les bracelets de montre sont plus faciles à échanger Ne pas aimer Vous ne pouvez toujours pas partir sans le chargeur, il coûte un peu plus cher que la Watch 4/Watch 5

Un écran plus grand et meilleur

La Samsung Galaxy Watch 6 en 40 mm. Photo : Florence Ion / Gizmodo

En termes de conception, la Samsung Galaxy Watch 6 reste quasiment inchangé par rapport à la Watch 4/5. Il possède les mêmes bordures en aluminium qui s’étendent et relient le bracelet de la montre. Il possède le même bouton d’alimentation et le même bouton d’action sur le côté. L’écran est doté d’une bande capacitive sur les bords, ce qui vous permet de faire défiler une page en passant votre doigt sur le bord de la montre plutôt qu’en glissant physiquement. Je n’ai jamais aimé ce mécanisme, donc je ne l’utilise pas, mais c’est une fonctionnalité héritée de la Samsung Galaxy Watch qui fait le bonheur des fans de la marque.

La meilleure partie de la Galaxy Watch 6 est son écran Super AMOLED. Samsung a affiné les cadres par rapport à l’incarnation précédente et augmenté la taille de l’écran de 20 %. Il est désormais de 1,3 pouces sur la Watch 6 de 40 mm contre 1,19 sur la Watch 5 et de 1,5 pouces contre 1,36 sur la version 44 mm. Avoir plus d’espace pour mes cadrans de montre a été excellent, même si l’augmentation n’est que minime. Cela m’a également permis de consulter plus facilement les informations. Auparavant, je devais plisser les yeux vers la montre pour voir quelles notifications me retentissaient.

La Galaxy Watch 5 (à gauche) contre la Galaxy Watch 6 (à droite). À l’exception de leurs coloris, ils sont presque impossibles à distinguer. Photo : Florence Ion / Gizmodo

Le côté de la Galaxy Watch 6 possède les deux mêmes boutons que la Galaxy Watch 4/5. Photo : Florence Ion / Gizmodo

Les composants de la Galaxy Watch 6 ont été mis à niveau par rapport à la Galaxy Watch 4/5. Il est doté d’un processeur Exynos W930 fabriqué par Samsung, qui, selon la société, représente une amélioration de 18 % par rapport à l’Exynos W920 de la Watch 5. Il dispose également de 2 Go de RAM au lieu de 1,5, ce qui facilite un défilement plus fluide et des lancements d’applications plus rapides. Même les animations qui comptent à rebours pour démarrer une séance d’entraînement ne semblent pas aussi lentes que sur la Watch 4, qui avait la même quantité de RAM que son successeur (vous pouvez désactiver ce compte à rebours, mais j’aime un peu d’avance).

La Galaxy Watch 6 reste aussi durable que ses prédécesseurs. Il est classé IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière – le même que la série de smartphones Galaxy S23 – ce qui devrait vous offrir toute la tranquillité d’esprit nécessaire si vous portez une montre intelligente pour nager et faire de la randonnée. Il est livré avec 16 Go d’espace de stockage, suffisamment pour quelques listes de lecture pour une course. Il est également disponible avec une connectivité LTE en option.

Bracelets de montre rétrocompatibles

La Galaxy Watch 6 avec un bracelet sport Galaxy Watch. Photo : Florence Ion / Gizmodo

L’une des raisons pour lesquelles je suis resté fidèle à l’écosystème Samsung pour les appareils portables est qu’il accepte n’importe quel bracelet de montre standard de 20 mm. Chaque groupe que j’ai acheté depuis le Montre Galaxy active est toujours compatible avec la Galaxy Watch 6, et comme vous pouvez l’imaginer, j’en ai accumulé pas mal au fil des ans. Samsung a également mis à jour le mécanisme de fermeture de ses nouveaux bracelets de montre, ce qui permet aux griffes comme la mienne d’appuyer plus facilement sur un bouton et de les échanger. J’ai du mal avec la petite épingle que le reste de l’industrie a adoptée, même si c’est mieux que d’avoir besoin d’un tournevis pour échanger les bracelets de montre comme dans Les vieux jours.

J’ai précommandé ma Galaxy Watch 6, alors Samsung a ajouté un bracelet en tissu noir gratuit, qui coûte 50 $. Malheureusement, je ne l’aime pas trop. Ça démange et ce n’est pas mon style. J’ai ressenti la même chose à propos de Google Bracelet extensible pour Pixel Watch. Peut-être que les bracelets de montre en tissu ne sont pas pour moi, mais cela n’a pas d’importance car je peux acheter n’importe quoi d’autre n’importe où pour personnaliser la Galaxy Watch 6.

Photo : Florence Ion / Gizmodo

Suivez presque tout

La Galaxy Watch 6 exécute la montre One UI 5 de Samsung sur Wear OS 4 d’Android. Samsung est le premier à introduire Wear OS 4, qui est attendu prochainement sur d’autres montres intelligentes Android. C’est le meilleur que les utilisateurs d’Android aient actuellement.

L’expérience logicielle entre la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 4 reste relativement inchangée, à l’exception de quelques ajustements esthétiques. Par exemple, j’ai remarqué que Samsung a mis à jour certains graphiques de la Watch 6, comme lorsqu’il me rappelle de me lever et de bouger : ce sont désormais des flèches au lieu de pieds qui traînent à l’écran. Il y a aussi plus de profondeur dans certaines iconographies, mais c’était peut-être là depuis tout ce temps, et je ne pouvais pas le dire car l’écran était trop petit.

La Galaxy Watch 6 est un formidable agrégateur de données pour le bien-être à condition de ne pas s’entraîner trop sérieusement. En plus du suivi habituel des pas et du kilométrage, il intègre un suivi du sommeil et un entraînement, mesure la composition corporelle et propose des zones de fréquence cardiaque personnalisées après l’entraînement. Samsung a également ajouté une fonctionnalité qui permet de détecter si vous avez un rythme cardiaque irrégulier. Rien de tout cela n’est censé vous empêcher de tomber malade ou remplacer les soins de santé, mais il est bon d’avoir ces données lorsque l’on cherche des réponses.

Ma partie préférée de Samsung Health est le suivi intégré du cycle menstruel, qui profite désormais du capteur de température intégré lancé dans la Galaxy Watch 5. Malheureusement, je n’ai pas encore suffisamment de données pour parler de cette fonctionnalité, mais Je prévois de faire un suivi plus tard cette année.

Si vous êtes du genre amateur de X-Games, je – un marcheur nature principalement sédentaire – vous suggère généralement de rechercher des montres intelligentes de marques adaptées au VTT, à la natation et à tout ce qui pourrait nécessiter des chiffres à un niveau professionnel. Vous pourriez même consulter la Galaxy Watch 5 Pro. Mais pour la personne ordinaire, les chiffres que Samsung crache chaque jour sont suffisants pour déterminer votre forme physique et votre santé par rapport à l’endroit où vous êtes allé.

Malgré l’existence de Health Connect, Wear OS a toujours des problèmes pour partager des données entre d’autres applications de santé et de bien-être. J’utilise toujours un manière éculée pour synchroniser mes numéros Samsung Health avec Google Fit. Samsung propose une synchronisation intégrée avec Strava, qui est devenue mon tracker d’exercices par défaut car il fonctionne avec la plupart de mes équipements, y compris mon Vélo Peloton+. Mais ce serait bien de ne pas avoir à dépendre d’un dossier d’applications de fitness pour suivre mes allées et venues.

La durée de vie de la batterie pourrait toujours être meilleure

J’ai eu des problèmes intermittents avec la Samsung Galaxy Watch 4 au cours des deux dernières années, la batterie ayant besoin d’être rechargée en début d’après-midi. Cela se produisait de manière aléatoire, généralement après une mise à jour logicielle ou si une application se bloquait en arrière-plan. Je n’ai jamais trouvé le coupable. Mais j’étais toujours satisfait de la durée de vie quotidienne de la batterie de la Watch 4 alors qu’elle n’avait pas ces épisodes, et je m’attends à ce que la Galaxy Watch 6 vive à peu près la même expérience.

La Galaxy Watch 6 a une batterie plus grosse de 300 mAh que la Galaxy Watch 4/5, mais je vis toujours comme si c’était ma Galaxy Watch 4. Samsung dit que vous pouvez obtenir jusqu’à 40 heures de batterie avec l’affichage permanent désactivé, mais Je le recharge tous les soirs puisque je ne dors pas avec une montre (je dors avec la Pokémon Go Plus+). J’ai le modèle connecté LTE et je n’utilise pas l’affichage permanent.

Si j’ai eu une journée d’activité légère pendant laquelle j’étais à la maison, connecté au Wi-Fi et uniquement hors de la maison pour faire des courses, il me reste généralement environ 60 % de batterie avant qu’elle n’atteigne le chargeur. C’est à peu près à égalité avec la Watch 4, et à ce pourcentage, elle est généralement capable de tenir jusqu’au lendemain jusqu’à ce que vous puissiez enfin charger.

Désormais, si je surveille une séance d’entraînement pendant la journée, la batterie est beaucoup plus faible avant d’atteindre le chargeur. J’ai emprunté mon itinéraire habituel de trois kilomètres autour du quartier et j’ai fait un entraînement des bras Peloton de 10 minutes avec la montre attachée comme moniteur de fréquence cardiaque. Il utilisait environ 9% de la batterie.

Si vous sortez toute la journée en ville avec la Galaxy Watch 6 et utilisez votre montre pour naviguer sur Google Maps ou répondre à des SMS, tout devrait bien se passer jusqu’à votre retour à la maison. Mais si vous partez quelque part pendant la nuit, n’oubliez pas votre chargeur. À tout le moins, la Watch 6 se charge rapidement lorsqu’elle est connectée à une brique de chargement robuste.

Photo : Florence Ion / Gizmodo

Je suis un utilisateur Android. Nous n’avons pas d’Apple Watch de ce côté-ci de la barrière, nous nous contentons donc de ce qui est disponible. Actuellement, Samsung, Google et Mobvoi sont les seules marques qui valent la peine d’être dépensées pour le porteur occasionnel, mais chacune a ses réserves. La Pixel Watch est encore en train de déterminer son apparence et ses fonctionnalités, et la Mobvoi TicWatch Pro 5 est résolument masculine, ce qui la limite à un public particulier d’utilisateurs. Samsung est le seul à proposer une gamme d’offres portables, dont certaines sont plus féminines que d’autres et plus personnalisables. En plus de la Galaxy Watch 6 dans ses deux tailles, il existe également la Galaxy Watch 6 Classic.

Les montres intelligentes de Samsung restent les meilleures montres Android. Ils offrent le plus de choix, le plus de cohérence et le plus de fonctionnalités. tures. Actuellement, la Galaxy Watch 6 de Samsung est également la plus rétrocompatible avec les bracelets de montre standard, tandis que la Pixel Watch utilise son mécanisme exclusif. Samsung n’a peut-être pas changé la donne, mais il fait perdurer cet écosystème.