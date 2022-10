L’écran “Parallel Reality” de l’aéroport de Detroit ne vous montre que les détails de votre vol, les passagers incrédules

Dans ce qui est considéré comme une «expérience de réalité parallèle», un écran numérique est capable d’afficher des informations de vol personnalisées à plusieurs utilisateurs en même temps. Cela se fait grâce à la détection d’objets non biométriques à l’aéroport de Detroit aux États-Unis. Une vidéo qui a été téléchargée sur Reddit montre plusieurs personnes stupéfaites après avoir découvert cela. L’exercice ressemble à ceci : vous scannez votre carte d’embarquement, regardez l’écran géant et ne voyez que les informations sur votre vol. Il comprend également le nombre de minutes qu’il vous faut pour marcher jusqu’à la porte.

Selon un rapport de Geek Wire, la technologie a été développée par Misapplied Sciences, c’est une startup fondée par une petite équipe de vétérans de Microsoft et Walt Disney Imagineering.

Delta utilise le panneau de départ high-tech de Detroit dans le cadre de son expérience d’identité numérique. Cela permet aux voyageurs d’accélérer les processus tels que l’enregistrement des bagages, les points de contrôle de sécurité et l’embarquement.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a réussi à recueillir des centaines de commentaires. “Il suffit d’imaginer qu’à un moment donné dans le futur, des pixels en forme de dôme et des caméras de surveillance seront utilisés pour avoir des publicités personnalisées dans la vraie vie”, a écrit un utilisateur de Reddit. Une autre personne a écrit : « Je me demande si cette technologie sera adaptée aux écrans 3D. Au lieu de personnes séparées, cela devrait pouvoir être vos yeux. Plus simple aussi car il n’est pas nécessaire d’afficher plus d’images à la fois, juste 2. L’affichage 3D sans lunettes devrait être génial.

Albert Ng, PDG et co-fondateur de la société, lors d’un entretien avec Geek Wire, a déclaré : “Plusieurs personnes peuvent regarder le même pixel en même temps, et pourtant percevoir une couleur complètement différente”. Il a ensuite expliqué comment chaque pixel individuel. “Ensuite, nous pouvons créer des affichages en ayant des tableaux de ces pixels multi-vues, et nous pouvons contrôler les couleurs de la lumière que chaque pixel envoie”, a-t-il ajouté. De plus, après avoir coordonné tous ces rayons lumineux ensemble, on peut former des images à différents endroits.

