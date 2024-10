L’écran OnePlus 13 a une astuce intéressante que nous voulons que Samsung et Google copient

OnePlus vient de publier plus de détails sur l’écran OnePlus 13 dans le cadre d’un événement en Chine avec le fournisseur d’écran BOE. Les deux sociétés ont fait un certain nombre de déclarations concernant l’écran du téléphone, mais une fonctionnalité intéressante a attiré notre attention et nous espérons que les marques concurrentes l’adopteront.

Pourquoi cette fonctionnalité du OnePlus 13 est-elle si importante ?

Être capable d’exécuter uniquement les zones nécessaires de l’écran à un taux de rafraîchissement plus élevé permettrait d’obtenir plus de jus, car un taux de rafraîchissement élevé consomme plus d’énergie. Cela peut être pratique si vous regardez une vidéo YouTube, avec l’interface utilisateur/les commentaires fonctionnant à un faible taux de rafraîchissement tandis que la vidéo elle-même s’exécute à un taux de rafraîchissement plus élevé. Cela peut également être utile si vous lisez un article dans un navigateur, la page Web offrant un taux de rafraîchissement plus élevé pour un défilement plus fluide tandis que la barre d’outils du navigateur s’exécute à un taux de rafraîchissement inférieur.