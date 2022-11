L’écran LG affiche un écran de 12 “qui peut s’étendre jusqu’à 14”

Les écrans pliables gagnent du terrain sur le marché des smartphones, mais une technologie connexe, les écrans extensibles, est en train d’émerger. LG Display a présenté un panneau de 12 pouces qui peut être étiré à 14 pouces et relâché à 12 pouces sans l’endommager.

Ce type d’écran flexible et extensible (ou écran “de forme libre” comme l’appelle LG) peut être utilisé dans les vêtements et les meubles car il peut facilement se conformer à des formes complexes et la capacité de s’étirer le rendra plus confortable à porter (ou à s’asseoir). sur – sa construction est assez durable).

LG Display prévoit des utilisations dans diverses industries, notamment “la mode, les vêtements, la mobilité et les jeux”. Il peut même trouver une place dans l’industrie automobile et aéronautique.

L’affichage est d’assez haute qualité en ce qui concerne les panneaux prototypes – à 100ppi, il a une densité de pixels similaire à celle d’un téléviseur 4K de 40 pouces. Et il a des capacités RVB en couleur. L’écran est construit sur un substrat de silicium spécial qui est également utilisé pour les lentilles de contact. Il comporte des micro-LED (inférieures à 40 µm) qui sont connectées via des ressorts en forme de S au lieu de fils droits afin qu’elles puissent s’étirer de 20 % sans se casser.

Nous avons déjà vu des prototypes d’affichage extensibles, comme celui de Royole de l’année dernière. Il pourrait s’étendre de 30 % et selon la société, la technologie peut atteindre 120 ppi, mais l’unité de démonstration était un petit panneau de 2,7 pouces avec une résolution de 96 x 60 pixels. Il y a quelques années, Samsung a fait la démonstration d’un écran extensible en 2017, même si celui-ci était principalement capable de survivre à la déformation (par exemple, en appuyant fortement sur l’écran flexible) plutôt que de s’étirer à une nouvelle taille (le panneau de 9,1 pouces pouvait s’étirer d’environ un demi-pouce) .

