L’écran interne de Google Pixel Fold prend en charge 120 Hz et 1200 nits de luminosité maximale

Un nouvel ensemble de spécifications pour le prochain appareil Pixel pliable a été découvert par le développeur Kuba Wojciechowscki dans un rapport exclusif de 91Mobiles. Le Google Pixel Fold (nom de code “Felix”) comportera deux écrans (interne et externe) et les deux seront fabriqués par Samsung.

L’écran interne prendra en charge une résolution de 1840 x 2208 (rapport d’aspect 5:6) et les dimensions indiquées sont de 123 mm x 148 mm. Après avoir rafraîchi ma géométrie pour calculer la hypoténuse diagonale de l’écran (192,44 mm), l’écran mesure 7,58 pouces de diagonale.







Maquette Pixel Fold par MacRumeurs depuis l’année derniere. Notez que le design reflète davantage la génération Pixel 5 que le Pixel 6. Nous imaginons que ce prochain pliable ressemblera aux appareils alimentés par Tensor de Google, notamment le Pixel 6 et le Pixel 7.

Selon Wojciechowski, l’écran interne produira une luminosité maximale de 1200 nits avec une luminosité moyenne de 800 nits. Bien qu’il n’y ait aucune certitude de la source, ils disent que l’écran peut prendre en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le même développeur a précédemment découvert le triple appareil photo du Felix, composé d’un appareil photo principal IMX787 de 64 MP, d’un ultra large IMX386 de 12 MP et d’un téléobjectif S5K3J1 de 10,8 MP. Il y a aussi une caméra selfie 8MP IMX355 sur l’écran interne et une autre S5K3J1 pour la caméra selfie externe.

Le “Felix” de Google fait référence à un deuxième appareil pliable. La rumeur disait initialement que Google sortirait un pliable fin 2021, mais a ensuite abandonné les plans et a dû commencer à travailler sur ce qui aurait été son successeur. Selon les rumeurs, ce premier Pixel pliable aurait une gamme plus modeste de caméras (les mêmes que celles du Pixel 5) et un écran interne de 7,6 pouces.

La source