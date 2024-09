L’écran intelligent d’Apple pourrait arriver en 2025 avec le nouveau homeOS

Apple prévoit de lancer un nouveau système d’exploitation appelé homeOS avec ses écrans intelligents dont on parle depuis longtemps, dont le premier devrait arriver dès 2025, selon C’est Mark Gurman. Les rapports circulent depuis plus d’un an, et a déclaré cet été qu’Apple travaillait sur un écran intelligent de table capable d’incliner et de faire pivoter l’écran pour une meilleure visualisation. Dans son dernier rapport, Gurman indique que deux versions sont en préparation : un écran bas de gamme qui offrira les bases, comme FaceTime et les commandes de maison intelligente, et la variante robotique haut de gamme qui coûtera plus de 1 000 $.

Nous verrons d’abord la version moins chère – peut-être l’année prochaine – suivie de l’écran haut de gamme. Gurman avait précédemment déclaré que l’écran intelligent robotique pourrait être lancé au plus tôt en 2026. Cependant, vous n’aurez pas besoin d’attendre le modèle premium pour avoir un avant-goût de la vision d’Apple en matière d’IA domestique. Selon Gurman, Apple Intelligence sera un élément clé de l’expérience des deux appareils. Le nouveau homeOS sera basé sur tvOS d’Apple TV, note-t-il.