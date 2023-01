L’écran hybride flexible de Samsung se plie et glisse

Au CES cette année, Samsung Display présente sa dernière création, le Flex hybride affichage. Apparemment, pressés de voir s’ils pouvaient créer une telle chose, aucun des ingénieurs ne s’est demandé s’ils devraientet pour cette raison, nous avons un prototype d’appareil très intéressant de Samsung.

Comme vous pouvez le voir, l’écran peut non seulement se plier, comme sur un Galaxy Z Fold 4, mais il peut également glisser. Cette capacité peut transformer une taille de surface relativement petite en une surface beaucoup plus grande. Noté par Samsung Display, “Les utilisateurs peuvent profiter de films et de vidéos sur l’écran de 10,5 pouces au format 4:3 ou sur l’écran plus grand de 12,4 pouces au format 16:10.”

C’est un affichage honkin ‘, les gens.

Compte tenu de sa taille, ce n’est pas quelque chose que vous allez jeter dans la poche de votre pantalon, à moins que vous ne soyez ce type. Blague à part, il s’agit d’une tablette et c’est un domaine dans lequel nous n’avons pas encore vu la technologie d’affichage pliable et coulissante vraiment exploiter.

Ce n’est qu’un avant-goût de la magie OLED que Samsung Display présente cette année. Soyez à l’affût d’autres innovations d’affichage de toutes sortes de joueurs en 2023. En attendant, ne vous attendez pas à ce qu’un appareil utilise l’Hybrid Flex de sitôt. Pour l’instant, ce n’est que du plaisir pour les yeux.

// Écran Samsung