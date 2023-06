L’écran extérieur du Samsung Galaxy Z Flip5 exécutera des applications Google spécialement optimisées

Samsung devrait dévoiler le Galaxy Z Flip5 aux côtés du Galaxy Z Fold5 lors d’un événement spécial en Corée le 26 juillet, et la société elle-même a déjà confirmé l’emplacement, ainsi que le calendrier, bien qu’elle ne se soit pas engagée à la date juste encore.

Quoi qu’il en soit, le Flip5 s’annonce comme une énorme mise à niveau par rapport à son prédécesseur en termes d’espace d’écran extérieur, comme cela a été dit à maintes reprises auparavant. Cette plus grande taille ne sera pas gaspillée, selon un nouveau rapport – elle accueillera des applications Google spécialement optimisées.

Samsung aurait travaillé en étroite collaboration avec Google pour optimiser les applications de cette dernière société, telles que Maps, Messages et même YouTube, pour l’écran extérieur. Grâce à ce partenariat, une fois que vous aurez un Flip5, vous pourrez envoyer des SMS, regarder des vidéos et naviguer dans des lieux sans avoir à déplier l’appareil.

C’est certainement une fonctionnalité plus utile que l’un des principaux concurrents du Flip5, le Find N2 Flip d’Oppo, peut se vanter encore aujourd’hui, plusieurs mois après son lancement international. Il a un écran beaucoup plus grand que le Galaxy Z Flip4 de Samsung, mais ne l’utilise pas beaucoup. Il semble que Samsung ne veuille pas tomber dans le même piège et, en tant que tel, prépare une multitude d’applications spécialement optimisées – y compris son propre clavier fourni, qui sera utilisable à l’état plié.

Reste à savoir si cela signifie ou non que davantage d’applications tierces prendront en charge l’exécution sur l’écran extérieur du Flip5, mais Google fait partie des applications Android les plus utilisées, donc les optimiser à l’extérieur est un grand pas en avant. néanmoins.

