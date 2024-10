L’écran du OnePlus 13 est détaillé dans une série de teasers

Le compte Weibo officiel de OnePlus a partagé quelques messages teaser, révélant les principales fonctionnalités d’affichage qu’offrira le prochain OnePlus 13. Le combiné devrait arriver le 31 octobre.











OnePlus 13 affiche des images teaser

Nous savons déjà que le combiné utilisera le dernier et le meilleur écran Oriental X2 de BOE, le panneau Oriental OLED de deuxième génération de la société. En plus des fonctionnalités habituelles HDR10+, Dolby Vision et taux de rafraîchissement de 120 Hz, le panneau de BOE offre également une prise en charge tactile avec des gants, Rain Touch 2.0 amélioré, une sorte de technologie tactile de jeu pour une meilleure réponse, une gradation CC pleine luminosité avec une technologie anti-scintillement développée par nous-mêmes. et une certification avancée pour la protection oculaire du TÜV Rheinland appelée Intelligent Eye Protection 4.0.











Cependant, les teasers ne racontent pas toute l’histoire. Au cours du dernier mois, des fuites ont suggéré que l’appareil aurait un écran quadruple courbé et serait couplé à un lecteur d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran, ce qui permettrait de passer d’un lecteur optique standard. La luminosité se serait également considérablement améliorée, mais nous devrons attendre l’arrivée de l’appareil pour le confirmer.

