L’écran de verrouillage de votre téléphone est sur le point de changer considérablement

Que ce passe-t-il Entre le lancement d’iOS 16, l’expansion prochaine de la société de contenu d’écran de verrouillage Glance aux États-Unis et les mises à jour des widgets de téléphone Pixel de Google, il est clair que l’écran de verrouillage est sur le point de changer. Pourquoi est-ce important L’écran de verrouillage est la première chose que la plupart des gens voient lorsqu’ils décrochent leur téléphone. Ces mises à jour suggèrent que les entreprises essaient de mieux utiliser cet espace. Et après La mise à jour iOS 16 d’Apple est officiellement lancée à l’automne et vient d’arriver en version bêta publique lundi. Glance n’a pas fourni de calendrier pour ses débuts aux États-Unis.

Pensez au nombre de fois que vous vérifiez votre téléphoner chaque jour. Considérez maintenant la première chose que vous voyez lorsque vous prenez votre appareil : le fond d’écran de votre écran de verrouillage. Peut-être s’agit-il d’une photo de votre animal de compagnie, d’une photo d’un magnifique coucher de soleil de vacances récentes ou simplement d’une œuvre d’art sympa. Tout cela pourrait changer très bientôt.

L’écran de verrouillage a longtemps été considéré comme un espace intime réservé aux photos personnelles, aux notifications importantes et aux outils comme la lampe torche. Mais les entreprises cherchent de plus en plus à faire plus avec cet emplacement précieux, comme en témoigne Mise à jour iOS 16 d’Apple et d’autres changements qui seraient à venir Téléphones Android.

La mise à jour iOS 16 d’Apple, qui lancé en version bêta publique lundi, apportera plus d’options de personnalisation et de nouveaux widgets à l’écran de verrouillage de l’iPhone lorsqu’il arrivera cet automne. Vous pourrez voir plus d’informations rapidement et appliquer des effets stylistiques aux photos de l’écran de verrouillage similaires à la fonction de photographie en mode portrait de l’iPhone.

Coup d’œilune filiale soutenue par Google d’une société de technologie publicitaire pour mobile InMobi, a également réitéré son intention d’apporter sa plate-forme d’écran de verrouillage aux États-Unis. Et Google prévoit d’incorporer plus d’informations dans son propre widget d’écran de verrouillage pour les téléphones Pixel.

Pris ensemble, des changements comme ceux-ci suggèrent que nous ne voudrions peut-être pas passer devant nos écrans de verrouillage si rapidement à l’avenir.

L’écran de verrouillage de l’iPhone fait peau neuve

Apple/Capture d’écran par CNET



L’une des plus grandes fonctionnalités d’iOS 16 est le nouvel écran de verrouillage. Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple, l’a qualifiée de “la plus grande mise à jour jamais réalisée” lorsqu’il a présenté la mise à jour à Conférence mondiale des développeurs d’Apple en juin. Vous pourrez personnaliser les styles de police et les couleurs pour la date et l’heure en plus de donner à votre photo d’arrière-plan une esthétique de couverture de magazine.

Comme je l’écrivais précédemment, ce sont vraiment les nouveaux widgets qui apporteront plus d’utilité à l’écran de verrouillage de l’iPhone. L’iPhone vous permet déjà de placer des widgets sur l’écran secondaire Today View de votre écran de verrouillage, auquel vous pouvez accéder en glissant vers la droite.

Mais iOS 16 ajoute des widgets à l’écran de verrouillage principal pour afficher des informations en un coup d’œil, comme la température, les anneaux d’activité de l’Apple Watch et les prochains rendez-vous du calendrier. Les téléphones Android offrent ce type de fonctionnalité depuis des années, et il est agréable de voir le iPhone faire de même. Vous pouvez même créer plusieurs écrans de verrouillage et les parcourir, un peu comme les visages Apple Watch.

Étant donné que vous pouvez ajouter des widgets d’applications telles que Spotify, Google Maps et Outlook à la vue Aujourd’hui de l’iPhone, je ne serais pas surpris de voir également des widgets de tiers disponibles pour le nouvel écran de verrouillage. Si vous regardez attentivement la démo WWDC d’Apple, vous pouvez même voir une option pour un widget Nike. Cela signifie que les développeurs pourraient bientôt avoir un autre moyen d’atteindre les propriétaires d’iPhone et d’empêcher leurs applications d’être enfouies profondément dans la bibliothèque d’applications d’un utilisateur.

Il est impossible de savoir à quel point ce nouvel écran de verrouillage sera utile sans passer beaucoup de temps avec iOS 16. Mais comme je l’ai déjà écrit, il semble que les nouveaux widgets d’iOS 16 rendront votre iPhone plus similaire au Montre Apple, ce qui ressemble à une mise à niveau. Comme l’Apple Watch, le nouvel écran de verrouillage devrait permettre de voir plus facilement des informations cruciales sans avoir à creuser dans des applications ou même à déverrouiller votre téléphone.

Les propriétaires de téléphones Android pourraient bientôt disposer de nouvelles options d’écran de verrouillage

Aperçu/capture d’écran



Glance, qui propose des divertissements et d’autres contenus numériques sur les écrans de verrouillage de certains appareils Android en Inde et en Asie du Sud-Est, est en pourparlers avec des opérateurs de téléphonie mobile pour un lancement aux États-Unis au cours des deux prochains mois, selon TechCrunch. Bien que la société n’ait pas révélé son calendrier de lancement aux États-Unis ou d’autres détails, elle a donné un aperçu de son offre d’écran de verrouillage aux États-Unis lundi.

L’écran de verrouillage de Glance apparaîtra sous la forme de ce qu’il appelle des “espaces”, qui sont essentiellement des écrans de verrouillage organisés conçus pour s’adapter à des thèmes spécifiques. Un écran de verrouillage axé sur la forme physique, par exemple, afficherait des statistiques telles que les calories brûlées et les objectifs d’exercice aux côtés d’un lecteur de musique. Un “espace” d’information montrerait les gros titres et la météo, tandis qu’une version musicale pourrait faire apparaître des concerts en direct. Cela me rappelle comment le nouvel écran de verrouillage de l’iPhone dans iOS 16 peut être lié à différents “objectifs”, comme le travail ou le mode personnel.

La TechCrunch Le rapport sur l’arrivée de Glance aux États-Unis a fait craindre que des publicités n’apparaissent également sur l’écran de verrouillage. La page d’entreprise de Glance affiche exemples d’annonceurs qui ont utilisé sa plateforme pour atteindre des clients potentiels sur le tout premier écran qu’ils voient lorsqu’ils décrochent leur téléphone. Intel, Zomato et Garnier font partie des études de cas répertoriées.

Mais Rohan Choudhary, vice-président et directeur général du flux Glance, a déclaré à CNET que la version américaine serait sans publicité.

“Nous sommes très clairs sur le fait qu’aux États-Unis, nous n’aurons pas du tout de publicités sur l’écran de verrouillage”, a-t-il déclaré.

La société a également publié un communiqué lundi le disant, “n’a pas l’intention d’afficher des publicités sur la surface de l’écran de verrouillage”. Pourtant, Glance devra prouver que ses offres d’écran de verrouillage offrent plus de valeur que les nombreux widgets et autres options déjà disponibles pour les utilisateurs d’Android. Il devra également trouver le juste équilibre entre montrer des informations utiles sans être trop distrayantes.

La société a annoncé son intention de monétiser son service par le biais d’abonnements à des actualités et de liens commerciaux à partir de plates-formes d’achat présentées via Glance. Mais ces choix devront être utiles et pertinents, sinon ils pourraient finir par sembler aussi intrusifs que les publicités. La société affirme avoir un taux de rétention de 60 % et être présente sur 400 millions de téléphones sur les marchés où elle opère actuellement.

Coup d’œil



Google, quant à lui, a ses propres moyens de rendre l’écran de verrouillage plus utile. La fonctionnalité En un coup d’œil de la société pour Téléphones Pixel affiche des informations pertinentes sur l’écran de verrouillage, le cas échéant, comme son nom l’indique. Un rapport récent de 9to5Google suggère que de nouvelles informations pourraient bientôt être visibles dans ce widget. Les mises à jour de covoiturage d’applications telles que Lyft et Uber pourraient figurer parmi les nouvelles alertes disponibles dans En un coup d’œil, ce qui pourrait rendre encore plus facile la visualisation des notifications urgentes à partir de l’écran de verrouillage.

Quelle que soit la mise en œuvre, ces changements attendus prouvent que l’écran de verrouillage a besoin d’une mise à jour. Alors que nos téléphones sont devenus des hubs pour accéder aux informations, contrôler les appareils électroménagers et commander tout, d’un taxi à des commandes d’épicerie complètes, l’écran de verrouillage a pris un nouveau rôle important. Il ne suffit pas d’afficher des alertes en temps opportun.

Qu’il s’agisse des nouveaux widgets d’iOS 16, des mises à jour de la fonctionnalité En un coup d’œil de Pixel ou des “espaces” d’écran de verrouillage de Glance, l’objectif semble être le même : améliorer nos écrans de verrouillage pour organiser la vague de notifications et de mises à jour bombardant notre téléphones chaque jour. Reste à savoir dans quelle mesure ces tentatives seront couronnées de succès.