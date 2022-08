L’écran de Nothing Phone (1) n’est pas aussi lumineux qu’initialement annoncé, mais pourrait y arriver à l’avenir

Rien n’annonçait initialement que le téléphone (1) était capable d’atteindre une luminosité maximale de 1 200 nits, uniquement dans certains scénarios vidéo HDR. Nous ne les testons pas, donc tout ce que nous avons obtenu pour notre examen du téléphone était de 663 nits en mode de luminosité automatique, avec 466 nits en mode de luminosité manuelle.

Cela ne semblait pas inhabituel, car tous les taux de luminosité de pointe de plus de 1 200 nit actuellement annoncés, pour tous les smartphones, ne sont pas réalisables dans l’utilisation quotidienne générale, uniquement dans certains contenus HDR. Mais vous vous attendriez à ce qu’un téléphone indique qu’il peut atteindre une valeur spécifique pour réussir à le faire, même dans les cas d’utilisation les plus spécialisés.

Et il s’avère que le Nothing Phone (1) ne peut pas aller jusqu’à 1 200 nits. Du moins pas maintenant. Édition allemande OrdinateurBase l’a révélé dans un rapport disant qu’il n’a rien confronté au fait qu’il ne pouvait pas atteindre la luminosité maximale annoncée dans ses tests « dans n’importe quel scénario ».

En effet, bien que le matériel d’affichage sous-jacent soit capable d’atteindre ce pic, le logiciel l’empêche actuellement de dépasser 700 nits. Un porte-parole de Nothing nous a envoyé cette déclaration :

Le matériel est capable d’atteindre une luminosité maximale de 1 200 nits, mais celle-ci est actuellement limitée par le logiciel à 700 nits. Cette décision a été prise pour garantir une expérience utilisateur équilibrée en termes de consommation de chaleur et de batterie. Nous attendons avec impatience d’avoir des nouvelles de nos utilisateurs à ce sujet et suivrons de près les commentaires pour comprendre si cela doit être résolu dans les futures mises à jour logicielles.

Il semble que l’équipe matérielle, l’équipe logicielle et l’équipe marketing de Nothing ne communiquaient pas très bien à ce sujet, puisque le chiffre de 1 200 nits a été vu dans des documents marketing partout. Et techniquement, c’est théoriquement exact, si le panneau est capable d’aller aussi loin. Mais s’il y a un plafond logiciel de 700 nits, alors c’est le chiffre le plus réaliste à annoncer, n’est-ce pas ?

Nous sommes intéressés de voir s’il y aura une future mise à jour logicielle permettant une luminosité plus élevée, ou au moins une sorte de bascule opt-in permettant aux personnes qui sont prêtes à prendre le coup en termes de chaleur et d’autonomie de la batterie de passer à une luminosité plus élevée. mode quoi qu’il arrive.