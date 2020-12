Le Honor V40 est juste au coin de la rue et les fuites deviennent assez spécifiques. Le dernier concerne le taux d’échantillonnage tactile de l’écran et selon généralement fiable Station de chat numérique offrira le taux d’échantillonnage le plus élevé à ce jour.

L’image prétendument divulguée montre un test entre un écran prenant en charge une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz et le V40. Il est clair que l’écran du V40 est supérieur et le leakster ajoute également qu’il sera supérieur à 270Hz. Actuellement, les séries Asus ROG Phone 3 et Black Shark 3 de Xiaomi sont dotées de panneaux OLED avec une fréquence d’échantillonnage tactile de 270 Hz. Apparemment, ce ne sera pas pour longtemps une fois que le V40 sera disponible.

Le rapport fait également allusion à une luminosité maximale élevée et à une bonne lisibilité au soleil.

