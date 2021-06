L’écran d’appel Google est une raison suffisante pour acheter des téléphones Pixel

Le nombre d’articles que nous avons écrits sur la façon dont tous les opérateurs américains ont adopté un certain niveau de support pour le spam et les appels automatisés n’est pas négligeable. Il y a quelques années, ils étaient tous fiers de présenter une fonctionnalité qui aiderait à arrêter le flot de mauvais appels arrivant sur tous nos téléphones.

Il est difficile de dire à quel point l’une de leurs solutions a fonctionné, car je sais de première main que mes téléphones Verizon et T-Mobile sont constamment bombardés de spam. Même la FCC a mis à jour sa page d’appels automatisés falsifiés pas plus tard qu’en juin pour continuer à rappeler aux gens qu’il s’agit d’une bataille qu’ils ont du mal à contenir. Des milliards d’appels sont encore passés à travers les États-Unis chaque mois.

Pour moi, la solution qui a le mieux fonctionné est l’écran d’appel de Google sur les téléphones Pixel. J’en suis maintenant au point où je ne suis pas sûr de pouvoir vivre sans un téléphone Pixel dans la maison, car je détesterais revenir à la vie avant l’écran d’appel.

Lorsque cette fonctionnalité a été déployée pour la première fois il y a 3 ans sur le Pixel 3, j’hésitais à l’essayer. J’avais peur qu’il filtre ou bloque les appels importants, que les transcriptions qu’il proposait dissuadent les personnes à qui je devais parler, etc. Aujourd’hui, j’ai pratiquement activé toutes les fonctionnalités du service et ma vie est presque revenue à la normale. sans les 10+ appels automatisés et numéros falsifiés que je voyais tous les jours.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, l’écran d’appel de Google est intégré à l’application Téléphone sur les appareils Pixel. Je pense que quelques appareils Motorola ont également accès à l’écran d’appel. Vous pouvez le trouver dans la zone des paramètres de l’application Téléphone sous « Spam et filtrage d’appels ». Il y a un tas d’options connexes ici, comme obtenir des informations d’appelants vérifiés et voir l’ID de l’appelant et du spam. Là où la magie opère, c’est dans la zone Filtre d’appel.

Ici, vous pourrez dire à votre téléphone d’enregistrer l’audio qui passe au fur et à mesure que les appels sont filtrés, afin que vous puissiez le lire plus tard si vous avez manqué quelque chose d’important ou si vous voulez écouter des robots vous convaincre qu’ils sont la sécurité sociale. Administration. L’autre grande chose que vous pouvez faire est de spécifier ce que le filtrage d’appel doit faire en fonction de l’appel.

Dans la capture d’écran de droite ci-dessus, vous pouvez décider si le spam, les numéros éventuellement falsifiés, les appelants pour la première fois et les numéros privés/cachés peuvent passer ou s’ils doivent être filtrés. Lorsque j’ai commencé avec le filtrage d’appels, je pense que je l’ai laissé ouvert aux appelants pour la première fois, mais j’ai depuis activé le filtrage automatique à ce sujet également. Les commandes ici sont agréables à avoir, c’est juste que si elles ne sont pas toutes entièrement activées, les appels automatisés passent toujours.

Depuis que j’ai tout activé, sauf le filtrage des numéros privés/cachés, je pense que j’ai manqué un appel important, où il a filtré quelqu’un et j’ai raté l’appel parce que je n’y prêtais pas attention. Sinon, il ne fait que bloquer les appels automatisés et les spams sans me déranger. Plus personne ne s’appelle, donc les chances que vous manquiez quelque chose sont assez minces. De plus, si un numéro se trouve dans vos contacts, il le laisse passer à chaque fois.

Je dirais que j’aimerais que cette fonctionnalité soit disponible sur d’autres téléphones, mais c’est un très bon moyen pour Google de vous convaincre d’acheter un téléphone Pixel, comme les prochains Pixel 6 et Pixel 6 Pro.