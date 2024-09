L’écran d’accueil de la PS5 remplace désormais l’art unique du jeu vidéo par des publicités ennuyeuses que vous ne pouvez pas désactiver

La PlayStation 5 dispose désormais d’un système de publicité intégré à l’interface utilisateur du tableau de bord que vous ne pouvez pas désactiver sans vous déconnecter d’Internet.

Les utilisateurs ont remarqué à quel point le survol d’une icône de jeu vidéo sur la page d’accueil force désormais une publicité à remplacer l’illustration unique – aussi proche d’un thème que la PS5.

Ce qui semble se produire, c’est que la PS5 publie les dernières nouvelles pour chaque jeu, qu’il s’agisse d’une vidéo YouTube, de notes de mise à jour ou même de l’annonce d’un jeu entièrement différent.

Cependant, certains utilisateurs ont critiqué la décision de remplacer les principales images de jeux vidéo sur la page d’accueil par des publicités dans certains cas obsolètes.

Les tests d’IGN montrent que la dernière vidéo promotionnelle de Warhammer 40,000 : Space Marine 2 publiée par l’éditeur Focus Entertainment a remplacé l’art du protagoniste Titus en arrière-plan de l’écran d’accueil.

Black Myth : Wukong, quant à lui, force désormais une image signalant les dernières notes de patch.

Et Call of Duty fait la promotion de la mise à jour The Haunting pour la saison 6.

D’autres utilisateurs ont signalé des publicités particulièrement déroutantes. MP1er a montré comment une publicité pour le prochain Lego Horizon Adventures occupe l’arrière-plan lors de la sélection d’Horizon Zero Dawn, donnant l’impression que vous êtes sur le point de jouer à un jeu qui n’est pas encore sorti.

Crédit image : MP1st.

Peut-être le plus ennuyeux de tous, certaines des dernières nouvelles dont tire la PS5 sont nettement obsolètes, ce qui peut dérouter certains utilisateurs moins avertis. Par exemple, Spider-Man de Marvel : Miles Morales force brutalement une publicité pour la sortie en salle de cinéma « à venir » de Spider-Man : Across the Spider-Verse, qui est en fait sorti en juin 2023.

NBA 2K25, quant à lui, présente une publicité pour un accès anticipé au jeu, qui date maintenant de près d’un mois.

Bizarrement, certains jeux n’utilisent pas le nouveau système de publicité (il n’y a peut-être pas de dernières nouvelles sur lesquelles s’appuyer). Le Astro Bot récemment sorti, par exemple, est épargné pour le moment, tout comme Yakuza Kiwami 2.

Le tableau de bord PlayStation présente des publicités depuis des années maintenant, mais la plupart d’entre elles ont été reléguées au PlayStation Store lui-même. Cette nouvelle fonctionnalité de l’écran d’accueil est cependant nouvelle. De même, le tableau de bord Xbox de Microsoft regorge de publicités, mais au moins sa console prend en charge les thèmes qui sont prioritaires sur l’arrière-plan de l’écran d’accueil.

Il y a des spéculations selon lesquelles Sony aurait ajouté cette fonctionnalité dans le cadre de la récente mise à jour du micrologiciel Welcome Hub de la PS5, mais cela n’en a pas été mentionné dans les notes de mise à jour. Quoi qu’il en soit, il est juste de dire que les principaux utilisateurs de PS5 ne sont pas de grands fans de l’intrusion.

« Il devrait certainement y avoir un moyen de désactiver cela. » le rédacteur mikelman999 a dit. « Je trouve son utilité dans les jeux modernes qui sont encore mis à jour, mais comme il affiche simplement les dernières « actualités », c’est beaucoup plus problématique avec les titres plus anciens. Cela finit simplement par recouvrir votre écran d’informations non pertinentes qui sont potentiellement obsolètes depuis une décennie.

« Terrible décision et j’espère que cela changera ou qu’il y aura un moyen de se retirer rapidement », a déclaré ConcreteSnake. « Au moins, avec l’onglet Explorer, je pourrais l’ignorer et ne pas le laisser infecter tous les jeux que je possède. »

Wesley est le rédacteur en chef des actualités britanniques pour IGN. Retrouvez-le sur Twitter à @wyp100. Vous pouvez joindre Wesley à [email protected] ou de manière confidentielle à [email protected].