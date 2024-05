L’écran CRISPR ouvre la « boîte noire » du cerveau

Résumé: Les scientifiques ont développé une méthode de criblage CRISPR révolutionnaire appelée Perturb-seq in vivo. Cette technique innovante permet une analyse rapide et évolutive de la manière dont les changements génétiques affectent les cellules individuelles du cerveau, offrant ainsi de nouvelles informations sur les moteurs cellulaires des maladies neurologiques.

En comprenant comment des types de cellules spécifiques réagissent aux perturbations génétiques, les chercheurs peuvent identifier des cibles thérapeutiques potentielles et développer des traitements plus efficaces.

Faits marquants:

Une nouvelle méthode de criblage CRISPR permet une analyse rapide de la fonction des gènes dans les cellules cérébrales individuelles.

Cette technique peut être utilisée pour identifier les types de cellules sensibles aux mutations génétiques pathogènes.

La méthode évolutive permet de profiler des dizaines de milliers de cellules en une seule expérience.

Source: Institut de recherche Scripps

Le cerveau est souvent qualifié de « boîte noire », une boîte dans laquelle il est difficile de regarder à l’intérieur et de déterminer ce qui se passe à un moment donné. C’est en partie la raison pour laquelle il est difficile de comprendre l’interaction complexe des molécules, des cellules et des gènes qui sont à l’origine des troubles neurologiques.

Mais une nouvelle méthode de criblage CRISPR développée chez Scripps Research a le potentiel de découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques et de nouveaux traitements pour ces affections.

La méthode, décrite dans une étude publiée dans Cellule le 20 mai 2024, offre un moyen d’examiner rapidement les types de cellules cérébrales liées aux gènes clés du développement à une échelle jamais réalisée auparavant, aidant ainsi à élucider les facteurs génétiques et cellulaires de différentes maladies neurologiques.

Dans de nombreuses régions du cerveau qu’ils ont examinées, comme le cervelet, ils ont pu collecter des dizaines de milliers de cellules que les méthodes de marquage précédentes ne pouvaient pas atteindre. Crédit : Actualités des neurosciences

« Nous savons que certaines variations génétiques de notre génome peuvent nous rendre vulnérables ou résilients face à différentes maladies, mais quels types de cellules spécifiques sont à l’origine d’une maladie ? Quelles régions du cerveau sont sensibles aux mutations du génome dans ces cellules ? C’est le genre de questions auxquelles nous essayons de répondre », déclare l’auteur principal Xin Jin, PhD, professeur adjoint au Département de neurosciences de Scripps Research.

« Grâce à cette nouvelle technologie, nous souhaitons dresser un tableau plus dynamique des régions du cerveau, des types de cellules et du moment du développement de la maladie, et commencer réellement à comprendre comment la maladie s’est produite et comment concevoir des interventions. »

Grâce à plus d’une décennie d’efforts en génétique humaine, les scientifiques ont eu accès à de longues listes de modifications génétiques qui contribuent à toute une série de maladies humaines, mais savoir comment un gène provoque une maladie est très différent de savoir comment traiter la maladie elle-même.

Chaque gène à risque peut impacter un ou plusieurs types de cellules différents. Comprendre comment ces types de cellules, et même des cellules individuelles, impactent un gène et affectent la progression de la maladie est essentiel pour comprendre comment traiter cette maladie.

C’est pourquoi Jin, avec le premier auteur de l’étude, Xinhe Zheng, doctorant et Frank J. Dixon Graduate Fellow à Scripps Research, a co-inventé la nouvelle technique, nommée in vivo Perturber-séq. Cette méthode exploite la technologie CRISPR-Cas9 et une analyse transcriptomique unicellulaire de lecture, pour mesurer son impact sur une cellule : une cellule à la fois.

Grâce à CRISPR-Cas9, les scientifiques peuvent apporter des modifications précises au génome au cours du développement du cerveau, puis étudier de près comment ces modifications affectent des cellules individuelles à l’aide d’une analyse transcriptomique unicellulaire, pour des dizaines de milliers de cellules en parallèle.

« Notre nouveau système peut mesurer la réponse de cellules individuelles après des perturbations génétiques, ce qui signifie que nous pouvons déterminer si certains types de cellules sont plus sensibles que d’autres et réagissent différemment lorsqu’une mutation particulière se produit », explique Jin.

Auparavant, la méthode d’introduction des perturbations génétiques dans le tissu cérébral était très lente, prenant souvent des jours, voire des semaines, ce qui créait des conditions sous-optimales pour l’étude des fonctions des gènes liées au développement neurologique.

Mais la nouvelle méthode de criblage de Jin permet l’expression rapide d’agents perturbateurs dans les cellules vivantes en 48 heures, ce qui signifie que les scientifiques peuvent rapidement voir comment des gènes spécifiques fonctionnent dans différents types de cellules en très peu de temps.

La méthode permet également un niveau d’évolutivité qui était auparavant impossible : l’équipe de recherche a pu profiler plus de 30 000 cellules en une seule expérience, soit une accélération 10 à 20 fois supérieure aux approches traditionnelles.

Dans de nombreuses régions du cerveau qu’ils ont examinées, comme le cervelet, ils ont pu collecter des dizaines de milliers de cellules que les méthodes de marquage précédentes ne pouvaient pas atteindre.

Dans une étude pilote utilisant cette nouvelle technologie, l’intérêt de Jin et de son équipe a été éveillé lorsqu’ils ont constaté qu’une perturbation génétique provoquait différents effets lorsqu’elle était perturbée dans différents types de cellules. Ceci est important car les types de cellules touchés sont les sites d’action de maladies ou de variantes génétiques particulières.

« Malgré leur plus petite représentation dans la population, certains types de cellules peu abondants peuvent avoir un impact plus fort que d’autres en raison de la perturbation génétique, et lorsque nous examinons systématiquement d’autres types de cellules sur plusieurs gènes, nous observons des tendances. C’est pourquoi la résolution d’une seule cellule, c’est-à-dire la possibilité d’étudier chaque cellule et son comportement, peut nous offrir une vue systématique », explique Jin.

Avec sa nouvelle technologie en main, Jin prévoit de l’appliquer pour mieux comprendre les conditions neuropsychiatriques et la manière dont certains types de cellules correspondent à diverses régions du cerveau.

À l’avenir, Jin dit qu’elle est ravie de voir ce type de technologie appliqué à d’autres types de cellules dans d’autres organes du corps afin de mieux comprendre un large éventail de maladies en termes de tissus, de développement et de vieillissement.

Financement:

Ce travail et les chercheurs impliqués ont été soutenus par le financement du Dorris Scholar Award, de la Frank J. Dixon Fellowship, de la Mark Pearson Endowed Fellowship, du Stanley Center for Psychiatric Research du Broad Institute of MIT et Harvard, de la Simons Foundation Autism Research Initiative. (subvention SFARI #736613), le National Institute of Health (subvention R01HG012819), la subvention Impetus, le One Mind Rising Star Award, la bourse Klingenstein-Simons, la Fondation Mathers, le Baxter Young Investigator Award, la Fondation Larry L. Hillblom , le Scripps Collaborative Innovative Fund, la Chan Zuckerberg Initiative, la Fondation Conrad Prebys, l’Astera Institute et le James Fickle.

« Perturb-seq in vivo massivement parallèle révèle des réseaux transcriptionnels spécifiques à un type de cellule dans le développement cortical» par Xin Jin et al. Cellule

Abstrait

Perturb-seq in vivo massivement parallèle révèle des réseaux transcriptionnels spécifiques à un type de cellule dans le développement cortical

Points forts

Les AAV à action rapide atteignent une expression élevée en deux jours in vivo

Le transposon améliore l’expression et la perturbation dans le cerveau et les systèmes nerveux périphériques

Effets restreints au type cellulaire de Renard1dont la perturbation conduit à des états cellulaires hybrides

Plateforme modulaire pour in vivo écran CRISPR phénotypique avec échelle

Résumé

En tirant parti du tropisme polyvalent et de la capacité d’étiquetage des AAV, nous avons élargi l’échelle de in vivo Criblage CRISPR avec phénotypage transcriptomique unicellulaire dans les cerveaux embryonnaires à adultes et les systèmes nerveux périphériques.

Grâce à des tests approfondis de 86 vecteurs sur les sérotypes AAV combinés à un système de transposon, nous avons considérablement amplifié l’efficacité du marquage et accéléré in vivo livraison des gènes de quelques semaines à quelques jours.

Notre preuve de principe in utero L’écran a identifié les effets pléiotropes de Renard1soulignant sa régulation étroite de réseaux distincts essentiels à la spécification du destin cellulaire des neurones corticothalamiques de couche 6.

Notamment, notre plateforme peut marquer > 6 % des cellules cérébrales, dépassant l’efficacité actuelle de pointe à < 0,1 % par les lentivirus, pour réaliser l'analyse de plus de 30 000 cellules en une seule expérience et permettre une analyse massivement parallèle. in vivo Perturber-séq.

Compatible avec diverses mesures phénotypiques (monocellulaires ou multiomiques spatiales), il présente une approche flexible pour interroger la fonction des gènes sur tous les types de cellules in vivotraduisant les variantes génétiques en leur fonction causale.