L’ECOVACS N10 est-il le meilleur aspirateur robot pour les propriétaires d’animaux ?

Comme près des deux tiers des ménages britanniques possèdent désormais un animal de compagnie, il y a de fortes chances qu’un compagnon à fourrure soit l’une des choses qui font de votre maison une maison. Mais avec toutes les qualités positives qu’ils apportent, il y a quelques ajouts moins bienvenus – comme des taches de poils de chat sur les tapis, cette odeur caractéristique de chien mouillé, des empreintes de pattes sur le sol et des squames dans l’air.

Si vous avez essayé de résoudre ce problème seul, vous saurez qu’il est difficile de garder votre maison fraîche et fraîche. Mais si vous obtenez le bon aspirateur robot, il prendra en charge toutes vos tâches liées aux animaux de compagnie et contribuera à transformer votre maison.

Le N10 nouvellement lancé est maintenant disponible sur Amazon au Royaume-Uni. Il a un RRP de 399 £ mais si vous achetez pendant la période de lancement [10th May to 16th May]vous pouvez l’obtenir pour seulement 319 £, soit une superbe économie de 80 £.

Le N10 possède un ensemble de fonctionnalités qui le rend idéal pour les ménages acceptant les animaux domestiques. Voici quelques-unes des façons dont cela peut aider.

Il peut aspirer et nettoyer en même temps, pour un nettoyage en profondeur

Le N10 fait partie de la gamme DEEBOT d’ECOVACS, ce qui signifie qu’il s’agit d’un aspirateur-serpillière hybride. Sur les sols durs, il peut aspirer et nettoyer en même temps, offrant aux utilisateurs un nettoyage en profondeur en deux fois moins de temps et garantissant que même les minuscules particules de squames sont éliminées.

Il existe même un mode de nettoyage en profondeur, qui peut s’attaquer à la saleté séchée, comme une traînée d’empreintes de pattes boueuses de la porte arrière au lit du chien.

Et si vous craignez que vos tapis ne soient mouillés lorsque votre robot aspirateur revient se recharger, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Le N10 est équipé d’un capteur de tapis à ultrasons, de sorte qu’il peut toujours dire sur quel type de sol il se trouve et réagir de la bonne manière.

Une aspiration puissante enlèvera plus de poils des tapis et des revêtements de sol

Les maisons avec des animaux domestiques ont besoin de plus de puissance pour ramasser les poils d’animaux. Avec une puissante aspiration de 4 300 PA, le N10 est l’aspirateur robot le plus puissant à ce prix. Il peut arracher les poils d’animaux et les squames des tapis beaucoup plus efficacement que ses concurrents et nettoyer mieux les sols durs. Moins de fourrure et de poussière sur le sol signifie également moins de coups de pied dans l’air et une meilleure qualité de l’air à la maison.

Écovacs

Une navigation précise signifie des cartes précises et aucun sauvetage

Le N10 est équipé de la navigation de précision TrueMapping. Le balayage laser dToF (temps de vol direct) est un type de technologie de détection utilisé dans l’industrie aérospatiale et qui a été introduit pour la première fois dans la navigation par robot sous vide par ECOVACS. Le laser dToF a un champ de fonctionnement de 360° et mesure des distances allant de 0,1 m à 10 m.

Cela signifie que le N10 peut créer des cartes très précises de votre maison, de sorte qu’un nettoyage ciblé est possible. Et son excellent évitement d’obstacles signifie qu’il ne heurtera pas les meubles (ou les animaux domestiques !) lors du nettoyage. Il peut également gravir des crêtes et des rebords jusqu’à 20 mm, de sorte qu’il peut franchir des seuils surélevés entre les pièces.

Tout cela signifie que vous pouvez définir des nettoyages programmés, sachant que le N10 terminera ses rondes, plutôt que de rester coincé quelque part avec le nettoyage inachevé.

Vous pouvez cibler le nettoyage autour des bols et des lits pour animaux de compagnie

Un nettoyage ciblé est un énorme avantage pour les propriétaires d’animaux. Si la zone autour des bols pour animaux de compagnie devient plus sale et désordonnée plus rapidement que le reste de la pièce, vous pouvez programmer un nettoyage ciblé uniquement sur cette zone, ce qui vous fait gagner du temps et de la durée de vie de la batterie. Envoyez simplement le N10 pour faire un nettoyage deux fois par jour autour des bols pour animaux de compagnie – même si le reste de la cuisine n’a besoin d’un nettoyage que tous les deux jours. Vous pouvez également spécifier une aspiration accrue à utiliser ou un nettoyage plus approfondi de la zone.

La nouvelle couche de filtre à charbon actif efface les odeurs d’animaux

Si vous avez déjà traîné l’aspirateur et constaté que le nettoyage fait réapparaître les odeurs d’animaux humides, cette fonctionnalité suivante est pour vous. ECOVACS a ajouté une nouvelle couche de coton de charbon actif à l’intérieur du filtre du N10, pour piéger et effacer les odeurs d’animaux et autres odeurs domestiques. Son taux d’élimination des COVT (composés organiques volatils totaux) est supérieur à 95 %, ce qui signifie un air plus frais tout autour.

Le filtre E11 amélioré capturera également le pollen et les squames d’animaux, améliorant ainsi la qualité de l’air à la maison. Le filtre a également été traité avec deux types d’agents antibactériens pour empêcher les bactéries de se multiplier à l’intérieur de la machine et de se propager dans la maison, ce qui rend également votre maison plus sûre pour les enfants.

Le filtre de haute qualité en fait également une excellente option pour les personnes sensibles à la poussière et aux squames.

Pour rendre le N10 encore plus propre et respectueux de l’air, vous pouvez acheter séparément sa station de vidage automatique, transformant le N10 en N10+. La station transforme le système d’aspirateur robot sans sac en un système avec sac, vous évitant de manipuler les poils d’animaux ou de respirer les squames. La station videra le robot aspirateur, vous n’avez donc pas besoin de le faire. Cela permettra également de régler et d’oublier le nettoyage programmé. Il vous suffira de penser à changer le sac antibactérien de 2,5 litres de la station tous les 60 jours.

Mais ce n’est pas tout. Grâce à sa batterie mise à jour de 5200 mAh, le N10 peut nettoyer jusqu’à 300 minutes sur une seule charge, couvrant 400 m2 – plus que suffisant pour n’importe quelle maison. Mais s’il doit retourner au quai et se recharger, il reprendra au même endroit pour continuer à nettoyer lorsqu’il sera prêt. Le N10 a un RRP de 399 £ mais si vous achetez pendant la période de lancement [10th May to 16th May]vous bénéficierez d’un prix de lancement de seulement 319 £ et vous pourrez l’acheter sur Amazon au Royaume-Uni.