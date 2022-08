L’écosystème Mijia de Xiaomi obtient des lunettes AR avec chipset Snapdragon 8 et un prix de 370 $

Xiaomi a présenté l’année dernière un concept de Smart Glasses, et le prototype est déjà une réalité, moins d’un an après l’annonce.

La caméra de lunettes Mijia est maintenant en pré-commande sur la plateforme de financement participatif interne de l’entreprise. Le prix de lancement est de 2 499 CNY (environ 370 $) et les clients recevront un portable de 100 grammes et doté d’un chipset Snapdragon 8 personnalisé, ainsi que d’une configuration à double caméra avec zoom optique 5X.











Lunettes Xiaomi Mijia AR

La puce Snapdragon est assistée par 3 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage, et apparemment, il existe un FAI indépendant. L’écran est un produit de Sony et est un OLED à base de silicium avec une luminosité maximale de 3000 nits, 1800 nits à l’œil, une densité de 3281 ppp et avec la certification TUV pour les niveaux de lumière bleue.

La double caméra dispose d’un capteur principal de 50MP avec regroupement de pixels Quad Bayer, tandis que le secondaire est un périscope téléobjectif 8MP 5x avec OIS et peut enregistrer jusqu’à 100 minutes de vidéo sans interruption.











Lunettes Xiaomi Mijia AR

La capacité de la batterie est de 1 020 mAh et prend en charge la charge sans fil à 10 W. 30 minutes de charge peuvent rapporter 80% à plat. Les autres spécifications et fonctionnalités incluent la traduction en direct à l’écran et la prise en charge native de l’assistant AI XiaoAI de Xiaomi.

Le produit suit la recette classique du financement participatif – rassemblez les précommandes, puis avec l’argent accumulé, il commence à fabriquer l’appareil. Une fois que l’entreprise est prête pour une production simple, l’appareil coûterait 2 699 CNY (environ 400 $).

