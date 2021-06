L’Écosse vaccinera les adolescents le plus rapidement possible si le mouvement obtient le feu vert, dit Sturgeon

Le gouvernement écossais agira le plus rapidement possible pour vacciner les adolescents si la mesure est recommandée par l’organisme officiel de vaccination du Royaume-Uni, a annoncé Nicola Sturgeon.

La première ministre écossaise a déclaré la semaine dernière que son cœur avait chanté après l’annonce que le vaccin Pfizer avait été déclaré sans danger pour les jeunes par le régulateur, l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA).

Elle a déclaré au Parlement écossais que son gouvernement n’hésiterait pas si les jabs recevaient le soutien du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI).

« Il est vital que nous nous appuyions sur des conseils d’experts dans toutes nos décisions de vaccination », a-t-elle déclaré.

« Cependant, la vaccination pourrait bien être un moyen important de donner aux enfants une plus grande protection, de minimiser toute nouvelle interruption de la scolarité et de réduire davantage la transmission du virus dans la communauté. »

conseillé Météo France : les dernières prévisions du Met Office Paul Givan du DUP succédera à Arlene Foster en tant que premier ministre d’Irlande du Nord Theresa May mène l’assaut contre les réductions «dévastatrices» de l’aide étrangère de Boris Johnson et prévient qu’elles nuisent au Royaume-Uni

La dirigeante du SNP a également fait l’éloge de ce qu’elle a qualifié de chiffres de vaccination remarquables au nord de la frontière, même si elle a averti que la position de l’Écosse était toujours « fragile ».

Les derniers chiffres montrent que l’Écosse a enregistré 695 cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, mais aucun décès.

Près des trois quarts des adultes écossais ont désormais reçu une première dose du vaccin et plus de la moitié en ont reçu deux.

Mais les cas de coronavirus sont en augmentation, avec une augmentation d’environ 50% la semaine dernière.

En raison de l’image incertaine, Mme Sturgeon a déclaré qu’il n’y aurait aucun changement immédiat aux restrictions sur les coronavirus en Écosse.

Mais elle a déclaré que le programme de vaccination pourrait réduire la proportion de personnes nécessitant un traitement hospitalier.

« Donc… notre position est toujours fragile. Le nombre de cas est plus élevé que nous le souhaiterions. Le virus cause toujours de graves dommages à la santé. Et, bien sûr, il a toujours le potentiel de faire pression sur nos services de santé.

« C’est pourquoi nous devons continuer à évaluer soigneusement les données, alors que nous prenons des décisions sur l’opportunité et le moment d’assouplir davantage les restrictions », a-t-elle déclaré.

« Mais à la hausse – et je tiens à souligner que je pense que c’est un avantage très important – les vaccins semblent faire leur travail, et cela devrait nous donner à tous de solides raisons d’être optimistes. »