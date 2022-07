L’Écosse suspend son aide aux réfugiés ukrainiens — RT World News

Le gouvernement écossais est à court de logements convenables et a suspendu la délivrance de visas pendant trois mois

À partir de mercredi, l’Écosse cessera de délivrer des visas aux Ukrainiens dans le cadre de son programme de super-parrainage, a annoncé lundi le gouvernement. La demande d’aide aux réfugiés a bondi après que le Pays de Galles a suspendu son programme le mois dernier.

En mars, le Royaume-Uni a accordé des visas aux Ukrainiens qui prétendaient fuir les forces russes. Ils devaient avoir des parrains qui pouvaient se porter garant pour eux et fournir un logement pendant au moins six mois. L’Écosse et le Pays de Galles ont lancé leurs programmes de super-parrainage, offrant des maisons qui n’exigeaient pas que les bénéficiaires soient jumelés à des hôtes privés.

L’Écosse offre actuellement un refuge à plus de 7 000 personnes déplacées dans le cadre de cet arrangement. Ce chiffre est plus du double des 3 000 que le gouvernement s’était engagé à accueillir lors du lancement du programme en mars.

Une augmentation de 20% des demandes a contraint l’Écosse à suspendre son programme, a déclaré Neil Gray, le ministre écossais responsable des réfugiés ukrainiens.

“Avec une récente diminution du nombre de personnes demandant un parrainage privé en Angleterre et au Pays de Galles ayant suspendu leur propre programme, le nombre de candidatures nommant le gouvernement écossais comme parrain a considérablement augmenté ces dernières semaines”, il a dit.















Le Pays de Galles a suspendu sa variante de super parrainage à partir du 10 juin, après avoir délivré plus de 2 000 visas.

Le programme écossais restera en pause pendant trois mois et sera réexaminé par la suite, a déclaré Gray.

Jusqu’à présent, un total de 21 256 visas pour les Ukrainiens ont été délivrés avec un sponsor écossais prolongeant l’hospitalité. Les autorités locales ont noté qu’il s’élevait à 20% du total pour le Royaume-Uni et constituait le taux par habitant le plus élevé parmi les pays de ce pays.

Le gouvernement écossais a annoncé plusieurs mesures pour fournir un logement aux Ukrainiens déjà titulaires d’un visa, notamment la location d’un bateau de croisière, la rénovation de propriétés municipales inutilisées dans le North Lanarkshire et l’embauche de plus de personnel pour faire face à l’afflux d’arrivées.