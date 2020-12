TipRanks

La révolution 5G pourrait faire grimper ces 3 actions

La 5G est là. Les nouveaux réseaux sont en ligne et en expansion, et les clients – consommateurs individuels, utilisateurs institutionnels et applications industrielles – commencent à profiter de la nouvelle technologie. Les avantages de la 5G sont déjà bien connus: des connexions plus rapides, des capacités de chargement et de téléchargement plus efficaces, une latence plus faible, une sécurité accrue. La technologie 5G est essentielle pour développer le plein potentiel des véhicules autonomes et des projets IoT. Il reste à voir son impact sur la vie ordinaire. Certains des meilleurs analystes de Wall Street ont pris la mesure du nouveau réseau et de ses effets probables sur les sociétés liées – et leurs actions. À l’aide de la base de données TipRanks, nous avons extrait les dernières données sur trois de ces actions que les analystes ont exploitées pour obtenir des gains dans l’environnement en pleine croissance de la 5G. CommScope Holding (COMM) Nous commencerons par CommScope, un fournisseur de matériel pour l’infrastructure réseau. La société produit des antennes pour l’installation de bâtiments et de tours, des stations de base et des alimentations pour systèmes sans fil extérieurs. En tant que société holding, ces produits CommScope sont produits et commercialisés par des filiales, auprès de clients du monde entier.La société a annoncé le mois dernier un partenariat avec Nokia sur une plate-forme d’antenne passive-active, promettant un déploiement plus rapide de la 5G pour les clients. Et plus tôt ce mois-ci, CommScope a annoncé un contrat avec la ville de Wyandotte, dans le Michigan, pour l’installation de réseaux, y compris la 5G, et donnant à l’entreprise l’accès à plus de 25000 clients potentiels.CommScope a déclaré 2,17 milliards de dollars de revenus au troisième trimestre, en hausse de 3% d’une année sur l’autre. an. Le segment haut débit a affiché une croissance de 20% d’une année sur l’autre et le flux de trésorerie disponible a atteint 350 millions de dollars. L’analyste 5 étoiles de JPMorgan, Samik Chatterjee, explique le potentiel d’avancement de CommScope: «Notre vision constructive des actions de CommScope est guidée par les attentes d’une amélioration des perspectives pour le segment Outdoor Wireless, qui est positionné pour bénéficier de la rampe des efforts de densification 5G pour les réseaux sans fil, en combinaison avec la poursuite des dépenses résilientes des réseaux câblés / haut débit. »« Nous prévoyons que le rythme des investissements dans le réseau filaire se poursuivra, sous l’impulsion des besoins en bande passante pour soutenir l’utilisation de pointe, en plus des vents favorables découlant d’initiatives telles que RDOF et la remise en état des satellites Spectre pour la 5G », a ajouté l’analyste. Conformément à ces commentaires, Chatterjee attribue à l’action une surpondération (c’est-à-dire un achat), et son objectif de prix de 18 $ suggère une hausse de 35% dans l’année à venir. (Pour regarder l’historique de Chatterjee, cliquez ici) Chatterjee est globalement en ligne avec le reste de Wall Street, qui a attribué à COMM un peu plus de notes «acheter» que de «tenir» au cours des trois derniers mois – et voit le stock croître d’environ 19 % au cours des 12 prochains mois, à un prix cible de 15,80 $. (Voir l’analyse des actions COMM sur TipRanks) Crown Castle (CCI) Le prochain titre de notre liste, Crown Castle, fonctionne comme une fiducie d’investissement immobilier, possédant et gérant les actifs du réseau cellulaire, y compris les tours et les emplacements des émetteurs. La société possède plus de 40 000 tours, 70 000 petites cellules opérationnelles et 80 000 miles de lignes à fibre optique. Le réseau de Crown Castle fait partie de l’infrastructure partagée supportant le système de communication sans fil aux États-Unis.L’expansion des réseaux 5G a été bénéfique pour Crown Castle, et la société a connu une croissance et une expansion.En novembre, Crown Castle a signé un accord avec DISH, qui cherche à étendre son empreinte 5G. Le contrat de location donne des droits de location de DISH sur jusqu’à 20000 tours, et comprend le transport de fibre.Les revenus trimestriels sont restés stables entre 1,4 et 1,49 milliard de dollars toute l’année, le troisième trimestre, le plus récent, venant à cette dernière valeur. L’entreprise a vu ses revenus de location de sites augmenter de 4% en glissement annuel. Les déploiements des clients vers la 5G, et le besoin conséquent de sites de tours supplémentaires, sous-tendent les bons résultats financiers, qui ont permis à l’entreprise d’augmenter son dividende trimestriel de 11%. Les détenteurs d’actions ordinaires reçoivent maintenant 1,33 $ par action ordinaire, pour un taux annualisé de 5,32 $ et un rendement de 3,4%. L’analyste de la Deutsche Bank Matthew Niknam considère que l’opération DISH fait partie d’une image globalement positive pour Crown Castle: «CCI est sur le point d’être le premier bénéficiaire de multiples nouveaux catalyseurs de l’industrie dans les années à venir, y compris la version 5G de DISH et les déploiements de spectre en bande C. « » Plus précisément, nous pensons que son accord avec DISH pour jusqu’à 20k sites le place dans une position de choix pour être le partenaire de choix de la tour, à Notre analyse indique que DISH pourrait facilement représenter 10% des revenus de location des sites de la tour de CCI d’ici 2027E, avec un accord (prudemment) ajoutant 15 $ / part en valeur pour CCI. Deuxièmement, avec ~ 70% des sites de CCI situés dans le 100 premiers marchés, nous pensons que son portefeuille sur des indices sur les marchés les plus susceptibles de voir les premières constructions C-Band », a ajouté l’analyste. À cette fin, Niknam évalue à CCI un achat avec un objectif de cours de 180 $. Ce chiffre implique une hausse de 17% par rapport aux niveaux actuels. (Pour regarder le bilan de Niknam, cliquez ici) Donc, c’est l’avis de Deutsche Bank, tournons maintenant notre attention vers le reste de la rue: les 3 achats et 2 prises de CCI fusionnent en une note d’achat modéré. Si l’objectif de prix moyen de 170,25 $ était atteint, une hausse d’environ 11% pourrait être en magasin. (Voir l’analyse boursière CCI sur TipRanks) Sierra Wireless (SWIR) Basée en Colombie-Britannique, au Canada, Sierra Wireless conçoit et fabrique des équipements sans fil pour une clientèle internationale. Les produits de la société comprennent des appareils informatiques machine-à-machine et mobiles à utiliser sur les réseaux sans fil, ainsi que des modems, des routeurs et des passerelles pour le haut débit mobile sans fil. Sierra détient plus de 550 brevets uniques et l’accent mis par Sierra sur les systèmes de machine à machine rend son matériel particulièrement précieux pour les applications IoT. La société propose des routeurs et des solutions de diffusion compatibles 5G pour les réseaux IoT, ainsi que le premier routeur de véhicule compatible 5G sur le marché.En ce qui concerne la finance et le stock, nous voyons l’entreprise évoluer dans deux directions à la fois. Les revenus trimestriels ont chuté cette année, et le troisième trimestre s’est établi à seulement 113 millions de dollars, bien en baisse par rapport aux 144 millions de dollars déclarés au deuxième trimestre. Alors que le trimestre était généralement en baisse, l’activité automobile a affiché une hausse de 3,6% en glissement annuel, mais l’action de la société a suivi une trajectoire à la hausse et, avec un gain de 49% depuis le début de l’année, a surperformé l’indice S&P 500. le taureau est l’analyste de Colliers Charles Anderson qui qualifie SWIR de «jeu IoT 5G». Anderson évalue le titre un achat avec un objectif de cours de 20 $. Cet objectif indique l’étendue de sa confiance – cela implique une hausse de 40% sur un an. (Pour voir les antécédents d’Anderson, cliquez ici) Soutenant sa position, Anderson écrit: «Nous aimons la combinaison ici des mises à niveau de la direction et du conseil (les PDG qui ont mené des redressements chez l’IDTI et le LSCC ont récemment rejoint le conseil); transition du modèle commercial vers des revenus récurrents à marge plus élevée; Exposition au cycle de produit 5G; et une valorisation déprimée par rapport à la fois à ses pairs et aux historiques… « » Sierra est en train de se transformer d’un fournisseur à faible marge de matériel de connectivité cellulaire à un fournisseur à plus grande marge d’IoT cellulaire complet (matériel / logiciel / service). Il s’agit à la fois d’un meilleur modèle commercial et d’une offre plus attrayante pour les clients « , a ajouté l’analyste. Dans l’ensemble, Sierra est à égalité entre les récentes critiques, 2 achats et 2 prises, ce qui fait de la note de consensus de l’analyste un achat modéré. ( Voir l’analyse des actions SWIR sur TipRanks) Pour trouver de bonnes idées de négociation d’actions 5G à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui rassemble toutes les informations sur les actions de TipRanks. ceux des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information seulement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.